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丈夫死後才驚覺有遺產5千萬…但要繳高達300萬的稅！ 專家：這方式只需繳約十分之一

聯合新聞網／ 廖嘉紅
隨著家中長輩年紀漸增，遺產分配與繼承問題也困擾著不少人。 情境示意圖。圖／Ingimage
隨著家中長輩年紀漸增，遺產分配與繼承問題也困擾著不少人。 情境示意圖。圖／Ingimage

家中的財務皆由黃先生全權打理，太太只要負責優雅地過日子。

黃先生過世後，太太向國稅局申請黃先生的財產清冊，才發現黃先生名下的財產高達5000萬。

看到這個數字，既喜又憂，喜的是雖然先生過世但老年生活無虞，憂的是遺產稅高達300萬。黃先生名下財產的現金不多，不夠繳遺產稅。

沒有現金繳遺產稅，用股票或不動產抵繳遺產稅又非常不划算，黃太太非常頭痛。

經過R姐諮詢，黃太太才知道當配偶去世時，另一半可以利用「夫妻剩餘財產差額分配請求權」來減少遺產稅。

何謂「夫妻剩餘財產差額分配請求權」？

「夫妻剩餘財產差額分配請求權」是指，當夫妻法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之「婚後財產」，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

配偶死亡後，其生存配偶得依前述民法之規定，行使剩餘財產差額分配請求權，其價值於核課被繼承人遺產稅時，可以自遺產總額中扣除。

運用「夫妻剩餘財產差額分配請求權」遺產稅少繳90％

因為家中的財產都是登記黃先生名下，他去世後留下5000萬遺產。太太可以行使「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，要求先分配2500萬，這部分不用繳遺產稅，因此黃先生遺產總額降低為2500萬。

遺產總額2500萬－扣除額803萬－免稅額1333萬＝遺產淨額364萬

（扣除額803萬＝配偶扣除553萬＋2個兒子直系血親卑親屬扣除112萬＋喪葬費扣除138萬，依113年法規條件計算）

遺產淨額364萬×遺產稅率10％＝遺產稅應納稅額36.4萬

這樣一來，遺產稅從300萬降到36.4萬，只有原來的十分之一。黃太太開心的說，這筆錢我們還付得起。

夫妻剩餘財產差額分配請求權」的標的選擇很重要！

Ｒ姐特別提醒，黃太太行使剩餘財產差額分配請求權，要以現金、股票為主，千萬別選擇房產

因房產繼承可以省下土地增值稅、契稅，未來出售時，土地增值稅是以繼承日的公告現值計算。

如果選房產作為剩餘財產差額分配，未來賣出時，土地增值稅會以先生買入時的公告現值計算，土地增值稅會很高。

選錯標的，多繳300萬的稅金

Ｒ姐舉例向黃太太說明：

Ａ先生1978年買了一塊土地，2018年過世，太太2021年想賣。因為繼承時免稅，只算2018年到2021年的增值，只有3年的土地增值稅應該不多吧？

沒想到，太太當初選了這塊土地作為剩餘財產差額分配，所以稅額並不是從先生過世時計算，要從算從先生當初1978年購買這塊土地，到2021年出售的增值。

43年的土地增值稅高達435萬元，比省下的遺產稅135萬元，還多出300萬元。

黃太太聽到，這個操作錯誤的案例，非常驚訝的說，幸好有你提醒我！

Ｒ姐繼續說明，幸好這筆土地仍屬於舊制課稅，不用繳房地合一稅。

如果先生是2016年後取得的土地，不僅要繳高額的土地增值稅，還要繳交房地合一稅，其稅金真的難以想像。

你發現了嗎？有正確的規劃和沒規劃差好大，傳承風險規劃記得找Ｒ姐！

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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