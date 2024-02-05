北漂新鮮人「月領32K」怎理財？ 過來人曝1重點：有收入前就要開始

不少剛出社會的年輕人為了追求更好的薪資、發展而選擇北漂，不過北部生活消費高，因此「理財」也變得十分重要。近日，有女網友在Dcard上表示，自己目前租房在台北工作，月薪3萬2千元，扣掉日常開銷後只剩6千元，好奇詢問「收入要多少再理財比較好？」

原PO透露，她是去年6月剛畢業的新鮮人，目前租屋在台北工作，月薪3萬2千元，但扣除房租、生活費、水電和電話費後，身上大約只剩6千元而已。她表示，現在苦惱著要將錢拿去進修提升自己，還是買股票理財較適當，好奇大家一開始出社會時如何規劃金錢，於是發文詢問「收入要多少再理財比較好？」

貼文底下，許多過來人認為理財隨時都可開始，並強調投資跟理財是兩件事，「有1塊錢就該學習怎麼理財了」、「我從國一有500塊零用錢就開始理財了，對我來說理財是觀念的養成比較重要，畢竟生命每個階段的收入支出都不一樣」、「有收入前就要開始理財了」、「理財不等於投資，投資只是理財中的一種方法和選擇」。

也有人建議先存備用金，「先想辦法存10萬再來投資，身上要留一些錢」、「先存一點備用金5～10萬，之後有閒錢再投資，記得要以不造成生活困擾為前提」、「給妳真心的建議，先把錢存起來，起碼先存到15～20萬，半年以上的月薪，當作緊急預備金來用」、「假設妳的生活費一個月至少要2萬才夠，那先準備2萬乘6，12萬當緊急預備金」。

但有部分網友表示，「為什麼不能回家住或是不要在台北生活？」、「32K不值得北漂吧」、「在台北32K要怎麼生存」、「月薪3萬2，回家住吧，到底為什麼還要出去租房子？」。