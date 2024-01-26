孩子結婚父母是否該幫忙出錢買房恐是壓力？ 律師當成遺產：讓兒女不會有不勞而獲的感覺

有一位母親在兒子結婚時，幫忙出買房的頭期款700萬元，婆婆處處挑剔媳婦，並以有幫忙繳房子頭期款為由施壓。媳婦不堪其擾，所以找丈夫商量後決定，要盡快返還婆婆（母親）出的700萬元，所以夫妻倆晚上兼差賺錢，不料，兒子晚上工作結束，騎機車回家時發生車禍，不幸斷腿，夫妻一家後來決定搬離結婚所買的房屋，等婆婆發覺時房子早已一空…。（在新聞挖挖哇聽到黃越绥老師分享的故事）

我覺得很震撼。

原本父母贊助頭期款讓即將成家的孩子買房，本是件幸福的事，但卻鬧得不歡而散，彼此斷訊的結局...。

我覺得大部分的媽媽（婆婆）很愛兒子；媳婦明事理、會尊重婆婆、愛丈夫；兒子會努力、愛太太、愛媽媽。

究竟孩子結婚，要不要幫孩子出錢買房子？

（假設爸媽有500萬元現金）

1.如果這500萬元是自己的養老金，失去500萬元，會讓自己很不安，建議就不要贈與孩子：

把自己養老金給兒女，未來心裡不踏實，自己很不安，何苦呢？孩子卻是「不勞而獲」，拿到錢之後，未來會不會扶養父母？要看子女臉色，所以不建議幫孩子出錢。

況且有時候讓孩子背負壓力反而能使孩子成長，呵護適度即可。

2.如果這500萬元贈與孩子，自己不會有任何壓力，而且孩子孝順，可以「考慮」幫孩子一把：

3.如果這500萬元贈與孩子，自己不會有任何壓力，但孩子不孝順或媳婦（女婿）有狀況，可以不給或「考慮」用法律保護500萬元：

A.父母並沒有必須留財產給子女，在世前自己花用即可，孩子不孝順，就不用給。 B.如果真的想要幫孩子一把，考慮用附負擔的贈與（例如在贈與契約中約定：房屋不能出售、未來有不孝順的情事要返還500萬元），或是把房子信託父母（孩子買房屋，但購買後將房屋信託給父母，由父母親在法律上管理房產，由孩子居住，避免房子被孩子賣掉），讓財富用在「聰明」的地方。

4.那假如還是決定幫忙了，父母一定要是歡喜的贈送，平常心面對子女。

5.要讓子女（媳婦、女婿）知道，贈與500萬元不是理所當然，而是一份愛。

你的財寶在哪裡？心就在哪裡；好好處理財寶，愛就在那裏！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。