懶人包》學生「租屋及學費補助」兩圖看懂！ 他：非低收入戶也有機會領取
學生租屋、學費補助懶人包來了！
大家好我是小弱肌；日前行政院已拍板定案多項學生就學的補助措施，是一般學生也享受的到的喔！如果你家中有小孩在就學或是你本身就是學生的朋友趕快看看這篇文章，了解有那些補助措施吧！
高中職全面免學費
減免私立大專校院學雜費3.5萬元
校內住宿生每學期補貼5,000元，弱勢生加碼至7,000元
校外租屋補貼可申請內政部300億租金補貼計畫
公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬~2 萬元
放寬就學貸款申貸及還款門檻
非低收入戶證明也有機會領補助
日前學端向教育部反映，部分學生雖無經濟不利或文化不利等身份，但仍有經濟問題需協助，教育部在113年起將增列「其他經由學校認定為經濟不利學生」條件，亦即大學可自主認定使用高教深耕經費協助該類學生。
這次的補助涵蓋高中職及大學生，相信能讓家長及學生的負擔少了很多，如果你是在校外租屋的學生租屋族千萬別忘了也可以申請補助喔！
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