3個理由告訴你投資的重要性！ 人不可能一輩子工作：通膨日益嚴重

嗨！大家好，今天大芥來分享3個為什麼要投資的理由。

如果20歲的自己能意識到投資的重要性，或許就能在出社會後把握更多存股的時間了吧，那就繼續看下去！

1.維持金錢購買力

你有感受到「通膨」的威力嗎？

記得以前一張百元鈔就能買到雞腿飯還有找，現在一張不夠，還要再補零錢...

也就是說如果只持有現金，長期下來現金的購買力會因通膨越來越低

舉例來說：

年通膨率2%，物價每35年翻倍

年通膨率5%，物價每14年翻倍

長期來看，通膨侵蝕現金購買力的影響比想像中大更多...因此得靠投資維持購買力。

2.讓未來可以生存

人不可能工作一輩子，隨著年齡漸增，會慢慢受限於體力或健康的因素而難以繼續工作，那麼之後該怎麼生活下去呢？

為了保障自己未來的生活，其中一個方法是以「財務資本取代人力資本」 ，讓金錢不只是拿來消費，還能為你工作帶來收入，在你不能工作時也能支付基本開銷、持續生存。

3.打造理想生活

不論理想是大是小，有一定的財務基礎確實能更容易過上自己喜歡的生活，像是旅遊體驗人生、擁有喜歡的空間，或吃頓麥當勞（？）

不過也要記得金錢只是達成目標的一種工具，重要的還是了解自己投資、賺錢背後的原因是什麼。

今天就分享到這邊啦！希望對你們有幫助。

（圖片取自「持續買進」一書）

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