3個理由告訴你投資的重要性！ 人不可能一輩子工作：通膨日益嚴重
嗨！大家好，今天大芥來分享3個為什麼要投資的理由。
如果20歲的自己能意識到投資的重要性，或許就能在出社會後把握更多存股的時間了吧，那就繼續看下去！
1.維持金錢購買力
你有感受到「通膨」的威力嗎？
記得以前一張百元鈔就能買到雞腿飯還有找，現在一張不夠，還要再補零錢...
也就是說如果只持有現金，長期下來現金的購買力會因通膨越來越低
舉例來說：
年通膨率2%，物價每35年翻倍
年通膨率5%，物價每14年翻倍
長期來看，通膨侵蝕現金購買力的影響比想像中大更多...因此得靠投資維持購買力。
2.讓未來可以生存
人不可能工作一輩子，隨著年齡漸增，會慢慢受限於體力或健康的因素而難以繼續工作，那麼之後該怎麼生活下去呢？
為了保障自己未來的生活，其中一個方法是以「財務資本取代人力資本」 ，讓金錢不只是拿來消費，還能為你工作帶來收入，在你不能工作時也能支付基本開銷、持續生存。
3.打造理想生活
不論理想是大是小，有一定的財務基礎確實能更容易過上自己喜歡的生活，像是旅遊體驗人生、擁有喜歡的空間，或吃頓麥當勞（？）
不過也要記得金錢只是達成目標的一種工具，重要的還是了解自己投資、賺錢背後的原因是什麼。
今天就分享到這邊啦！希望對你們有幫助。
（圖片取自「持續買進」一書）
◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
▪ 不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮
▪ 就愛新鮮空氣！神祕富豪砸3.2億現金買陽明山別墅
▪ 88人瘋搶！永和仁愛公園名廈12戶法拍全脫標
▪ 試水溫成功！雄獅回歸、劉媽媽東區店面租出去了
▪ 全聯會：2024房市「穩」 這因素恐帶動房價再漲
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言