工作8年無痛存100萬絕非難事！ 理財三觀念：謹記富人公式「先存再花」

國內知名塔羅牌老師艾菲爾在其社交網站分享一篇有關星座理財報導，根據12不同星座區分為4種適合的理財方式：

「無痛小額存款法」適用雙子座、水瓶座、巨蟹座。

「投資大型目標法」適用天蠍座、摩羯座、獅子座。

「努力開源賺錢法」適用金牛座、處女座、牡羊座。

「樂透運氣理財法」適用天秤座、射手座、雙魚座。

其中，內文提及有關生活理財的觀念，先前在小花平台《聰明理財》已有多篇專文深入報導，舉例來說，「無痛小額存款法」除了適合上述的3個星座外，也可以作為社會新鮮人投資理財的第一步，在《新鮮人如何無痛存下一桶金》一文中，開宗明義提到，社會新鮮人如果沒有富爸爸，就要懂得善用薪水致富，首先找到一份不錯薪水待遇的工作，養成固定儲蓄、投資的好習慣，同時掌握好3個存錢理財觀念，盡快存到人生的第一桶金：

觀念1、謹記富人公式：先存錢、再花錢

第一個觀念，相信大家都很熟悉，一般常聽人說的存錢公式，就是將每個月的薪資收入減去每個月預定的儲蓄、先存款，剩下的才是可以花費的，也就是所謂的富人公式：

「收入—儲蓄＝支出」，與富人公式相反的，就是窮人公式：「收入－支出＝儲蓄」。

簡言之，就是先存錢、再花錢；舉例來說，首先設定好每個月預計要存入的金額，等到每個月薪水入帳後，扣除掉日常生活上的必要花費諸如：房租、交通費、伙食費、水電瓦斯費……等，剩餘下來的錢才拿來做其他的開銷。這樣做的好處是，你不會覺得自己只是在拼命的存錢，因為還有剩餘下來的錢可以隨意花費，對於社會新鮮人來說，不失為用以激發自己存更多錢的動力。

觀念2、養成儲蓄習慣，累積第一桶金不費力

想要財富自由，先存到第一桶金是關鍵！

鑒於金融市場走勢和風險承受能力是波動的，一旦面臨金融市場流動性風險，可能要花很長一段時間才能恢復元氣；對於社會新鮮人來說，愈早定額儲蓄、理財，其穩定度愈高，受到金融市場波動的影響就愈小，而達成目標的機率也相對較高。

至於社會新鮮人何時該擁有第一桶金？需要花多長時間才能累積到第一桶金？舉例來說，如果每個月定期定額存入10,000元，以年利率1.1％來計算，存到第8年就能擁有自己的第一桶金了。小編舉出這個金額是有較高期待值的，如果預算沒有那麼高也沒關係，重點是要養成強迫儲蓄的習慣，這是累積第一桶金的第一步。

觀念3、有了緊急預備金，意外狀況「免驚！」

除了前述社會新鮮人必學存下第一桶金的兩個撇步外，小編另外提出一個觀念，社會新鮮人進入職場後，就要有開始儲存緊急預備金的準備，以應付突如其來的緊急情況，有了這筆錢，一旦要追求更好的工作或是遇到突發或是意外事件時，就不會不知所措。

所謂的緊急預備金，既然說是「緊急」了，就是固定儲蓄外的額外資金，那麼該從何而來呢？像是業務獎金、年終獎金、節省下來的稅負資金……等，都可以存入緊急預備金中，以厚實個人實力和風險承擔能力。從現在開始，不論你是年輕小資族或是社會新鮮人，開始動起來吧，努力存到人生第一桶金，再來就可以是第二、第三桶金，也可以避免陷入「月光光心慌慌」的惡性循環中。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文：新鮮人必看！沒有富爸爸，要懂得善用薪水致富！

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