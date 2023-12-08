日圓恐回不去了！ 她「攤成本」：看不準就當股票和ETF買…累積部位等出國玩

投資須多謹慎，若操作不慎可能會賠光所有資產甚至欠債。一名網友大學畢業後找了一份月薪42k的工作，只做了3個月就辭職，決定和同學學當沖，沒想到後來卻把跟別人借的60萬全部賠光，於是她決定重新踏入職場並戒掉當沖，「再這樣下去我人生會毀掉」。

2023-12-07 10:54