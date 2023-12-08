聽新聞
test
0:00 / 0:00
日圓恐回不去了！ 她「攤成本」：看不準就當股票和ETF買…累積部位等出國玩
這二天的日圓匯率變化好大啊！一下就快0.22。
今早看新聞，日本銀行 (央行) 暗示貨幣政策即將轉向日圓政策，日圓創將近一年來最大升幅。
我看不準日圓、手氣一向背的我更猜不準...
雪倫買日圓的方式可以跟買個股、ETF一樣，定期定額或不定期不定額，攤成本的概念買。
先前每次買金3000元，剛買4500元台幣，累積日圓部位，準備出去玩！
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 維修費超乎想像！專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買
▪ 持新成屋餘屋成本增！囤房稅最高課4.8% 專家揭這8.2萬戶要逃了
▪ 最大唐吉訶德來了 高雄大立百貨拚轉型、商圈漲起來
▪ 明年房價又要噴了？ 仲介公會：房市倒吃甘蔗、有望小陽春
▪ 史上最難捉摸！ 公會：房市勉強守住榮枯線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言