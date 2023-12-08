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日圓恐回不去了！ 她「攤成本」：看不準就當股票和ETF買…累積部位等出國玩

聯合新聞網／ 財經雪倫
日圓。 路透
日圓。 路透

這二天的日圓匯率變化好大啊！一下就快0.22。

今早看新聞，日本銀行 (央行) 暗示貨幣政策即將轉向日圓政策，日圓創將近一年來最大升幅。

我看不準日圓、手氣一向背的我更猜不準...

雪倫買日圓的方式可以跟買個股、ETF一樣，定期定額或不定期不定額，攤成本的概念買。

先前每次買金3000元，剛買4500元台幣，累積日圓部位，準備出去玩！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

日圓 ETF

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