退休金只要「知足夠用」就好了？ 會被通膨吃掉…未來高齡工作恐成趨勢

面對未來的不確定性，你感到焦慮又害怕？走到了人生的下半場，要用什麼心態面對退休生活？隨著現代人愈來愈長壽，退休金已然成為你我必須面對的人生新課題。

根據《遠見》雜誌與國內銀行業者進行的一項調查發現，受到通膨、升息等一連串利空氛圍的影響，國人對於物價上漲愈來愈「有感」，平均每4人中就有1人感到「入不敷出」，衝擊高達7成5左右的人湧現退休金不足的焦慮。

退休理財5大焦慮？來看看你中了嗎？

至於是哪些焦慮？什麼程度的焦慮？根據該項調查，觀察到有下列5大理財現象：

現象1、高通膨吃掉我的退休金

在萬物齊漲，只有薪水不漲的今天，愈來愈多民眾體認到通膨吃掉薪水甚至是退休金的「事實」，其中又以30、40世代「夾心族」感受最深，上有父母、下有孩子要顧，還有龐大的生活開銷要支出……，對於個人老後生活多不敢樂觀以待，有半數左右民眾認為每月僅有新台幣3萬元的退休金可供生活使用，並有超過4成受訪者考慮退而不休繼續工作。

現象2、理財「難」度愈來愈高

全球爆發新冠肺炎疫情，不僅使得人們的工作和生活方式產生重大改變，因著波動起伏的投資市場，連帶影響民眾整體投資獲利並不理想；尤其在高通膨、升息的大環境下，多數民眾認為理財難度變高，無從著手進行整體財務規劃，對於未來的投資報酬率預期也轉為保守，時下年輕人更傾向於以ETF等被動投資工具來分散風險。

現象3、ETF投資需求大幅激增

延續第2個現象最後提到的，隨著國際經濟情勢的轉變，ETF已然成為股票與儲蓄定存之外，最受民眾青睞的投資管道，具有分散單一個股風險的效果，避免將雞蛋都放在同一個籃子裡面。所謂的ETF（Exchange Traded Funds）」，中文名稱為「指數股票型基金」，是一種在證券交易所交易，提供投資人參與指數表現的指數基金。

現象4、退休後繼續工作比例大增

未來，恐怕不存在所謂的「退休年齡」。

隨著物價愈來愈高，通膨率不斷攀升，民眾面對未來日常生活更是感到煩惱、不安，有高達7成5的人擔憂退休金準備不足，並已提前思考未來生活期望值，其中就不乏將「投資收入」視為退休後主要的金流來源，希望以此為後盾，創造餘裕來支援退休生活；此外，值得注意的是，打算退休後繼續工作的比例不斷攀升，又以30、40世代居多。

現象5、善用配息創造退休金現金流

最後，再說到如何提振退休信心，還是那句話：首要任務就是要提早準備！

現代人也愈來愈有為老後生活未雨綢繆的概念，根據該調查，有超過半數的民眾認為「擁有穩定現金流」可以大幅降低退休金準備不足的窘境，包括：領股息〈佔73％〉、領年金或利息〈佔61％〉及領基金配息〈佔40％〉等，成為最受民眾青睞的投資方式；其中，值得注意的是，60世代普遍喜歡購買基金，且領配息的比例也佔最多。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文：通膨蝴蝶效應再起～富足退休，要靠自己！

商品推薦