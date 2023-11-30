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「餐廳外場有6萬才願意做！」 他籲先證明自己值得：別東施程度還開西施等級的薪水
年輕人你有6萬元的價值嗎？
最近朋友開餐廳請我幫忙找員工，只是外場工作，一個月開價38000至40000元。
心中浮現公園遛狗時認識的鄰居，知道她在飲料店打工，一個月不到3萬元，想說離她住的地方不遠，幫她增加收入應該會同意，問她是否要去做？她竟然說目前工作輕鬆不想太辛苦。
我問說嫌別人開太低嗎？
她回說若給6萬才願意去做！
我只回我幫妳問問。這種一開始就要求高薪水的，我連問都不會再幫忙問了，她應該用工作能力證明自己值6萬元，她白白斷送自己一次機會。
我以前也是從2萬多開始做起，有工作經驗，自然可以挑戰更高薪的工作。
若你只是從小被保護養大的「猴係佞啊」，雖然外表長大，內心還是自我感覺良好的屁孩觀念，
請問若你是老闆，會願意花6萬請這種人上班嗎？
人就像股票一樣，當你工作能力越強，市場給你的評價自然越高，自己還是東施程度時，若開出西施等級的薪水，就算有老闆傻傻被騙讓你去工作，應該沒多久就會請你回家吃自己，有多少實力再來喊多少價格。
你若是珍珠絕對掩蓋不住光彩，早晚會發光發亮。
◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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