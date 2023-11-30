快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「餐廳外場有6萬才願意做！」 他籲先證明自己值得：別東施程度還開西施等級的薪水

聯合新聞網／ 股市小黑
餐廳服務生示意圖。來源／ingimage
餐廳服務生示意圖。來源／ingimage

年輕人你有6萬元的價值嗎？

最近朋友開餐廳請我幫忙找員工，只是外場工作，一個月開價38000至40000元。

心中浮現公園遛狗時認識的鄰居，知道她在飲料店打工，一個月不到3萬元，想說離她住的地方不遠，幫她增加收入應該會同意，問她是否要去做？她竟然說目前工作輕鬆不想太辛苦。

我問說嫌別人開太低嗎？

她回說若給6萬才願意去做！

我只回我幫妳問問。這種一開始就要求高薪水的，我連問都不會再幫忙問了，她應該用工作能力證明自己值6萬元，她白白斷送自己一次機會

我以前也是從2萬多開始做起，有工作經驗，自然可以挑戰更高薪的工作。

不否認有很多老闆只肯付出香蕉的薪資，當然只能請到猴子來。

若你只是從小被保護養大的「猴係佞啊」，雖然外表長大，內心還是自我感覺良好的屁孩觀念，

請問若你是老闆，會願意花6萬請這種人上班嗎？

人就像股票一樣，當你工作能力越強，市場給你的評價自然越高，自己還是東施程度時，若開出西施等級的薪水，就算有老闆傻傻被騙讓你去工作，應該沒多久就會請你回家吃自己，有多少實力再來喊多少價格。

你若是珍珠絕對掩蓋不住光彩，早晚會發光發亮。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

薪水 香蕉 股票 老闆

延伸閱讀

00919掛牌迄今漲了40幾％…還能買嗎？ 3優點2缺點：必須面對「換股的痛楚」

Nvidia、廣達、緯創…AI股恐只是「一場夢」嗎？ 專家三點觀察：不太需要擔心

開發金（2883）被00878剔除竟沒被賣壓貫殺！專家：現要煩惱有沒有好價位可以撿

台泥（1101）半夜發重訊「散戶現買現套」 網憂利多出盡：要跑趁現在

相關新聞

「餐廳外場有6萬才願意做！」 他籲先證明自己值得：別東施程度還開西施等級的薪水

這種一開始就要求高薪水的，我連問都不會再幫忙問了，她應該用工作能力證明自己值6萬元...

用贈與免稅額將房給兒子…再轉售竟要繳700萬房地合一稅！ 專家點出「3原因」

一樣是贈與，但是贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果大不同。你一定很好奇，一樣都是贈與244萬，到底差別在哪裡呢？

不辦信用卡、信封袋收支控制法…在現代已不實用！ 存錢絕招很簡單：算出預算學會記帳

收入增加不代表可以投資的錢也會增加，如果你無法將這筆錢存下來，那麼提高的也只是你的生活品質而非投資本金。

主廚保住家族餐廳Le Suquet得到的米其林三星 十年後惡夢卻接踵而來

當我們坐在塞巴斯蒂安的辦公室交談時，他主動提起自己的故事。「在我小時候，我的房間就在我父母餐廳廚房的正上方…

GPS超燒錢改專做醫療影像 商之器董座盤龍：做困難的東西，才不會陷入紅海

經過評估，盤龍認為，商之器已經具備處理影像與繪圖資訊的能力，於是他選擇切入同樣高度需求這類能力的醫療影像和GPS。但他沒想到的是…

米其林的模仿行銷 主廚：你被困在一個可怕系統中，降級就是失敗

米其林指南是一種媒介，一種欲望的傳遞者，成千上萬的廚師從中尋求認可。自從一九○○年第一本米其林指南出版，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。