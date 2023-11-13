2024請假攻略懶人包！他製作「文字、日曆」兩圖：絕對是最有誠意的版本
2024請假攻略
建議收藏起來；大家好我是蜜蜂爹！
大放送，應該沒看過這麼有誠意的請假攻略吧...有文字和日曆版，提供轉發、截圖；希望大家都可以放假放到舒舒服服。
不過這攻略是提供給「見紅休」的朋友，部分服務業的朋友可能不適用，辛苦你／妳們了。
2024年補班日：112/02/17
勞動節：只限於適用勞基法的勞工朋友才能放假
◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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