2024請假攻略懶人包！他製作「文字、日曆」兩圖：絕對是最有誠意的版本

2024請假攻略

建議收藏起來；大家好我是蜜蜂爹！

這集來聊聊：2024的超狂請假攻略：

大放送，應該沒看過這麼有誠意的請假攻略吧...有文字和日曆版，提供轉發、截圖；希望大家都可以放假放到舒舒服服。

不過這攻略是提供給「見紅休」的朋友，部分服務業的朋友可能不適用，辛苦你／妳們了。

2024年補班日：112/02/17 勞動節：只限於適用勞基法的勞工朋友才能放假

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