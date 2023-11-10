「不愛了」到法院能是離婚的理由？ 律師曝驚人答案：不會因此判決成立
「不愛了」可以成為丈夫離婚的理由？
提出離婚是自己的自由，協議離婚是雙方的自由，判決離婚是法官的「自由」
在法律訴訟實務中，有很多人以「不愛了」，當作起訴的理由，例如：
丈夫提告離婚「太太結婚後都不做晚餐，也不做家事，彼此都不說話，請求離婚」，也有「彼此個性不合，雙方目前已經沒有感情」...等等，像這一類提起離婚訴訟的案件，看起訴狀的內容以及證據，沒有看到外遇、家暴虐待...等等具體的事實，只是單純不愛了，所以找一些瑣事來提告。
在法律上，提出離婚是原告（丈夫）的自由，就算寫得未必符合法律規定，法院也是會受理的，但最後是否會離婚的關鍵點就在於
被告（太太）願不願意離婚了！
如果太太也不想繼續婚姻，那就在進行調解離婚程序中，雙方簽下同意離婚。
但如果太太不想離婚，通常做法：
1.要表達起訴內容並不構成離婚的事由（被告沒做錯）
2.婚姻出問題是原告（丈夫）
3.被告有繼續婚姻的意願與事實
如果法官依照原告描述以及證據，依照「自由心證」認定不構成離婚事由，不會因為「一方不愛了」而判決離婚！
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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