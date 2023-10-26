年收不高...男問「年存36萬強嗎？」網看到這關鍵：贏了

台灣低薪浪潮下，很多小資族都很難存錢，很多人甚至變成月光族。有位ptt網友分享「年存36萬台幣」，掀起了一波討論。

原po表示，他基隆人薪水不高，但吃家裡用家裡，每個月給父母5千家用，不過他今年還是存了36萬台幣，他笑稱「一年存36萬在台男之間算蠻強的吧？」

網友羨慕，「比我強多了」、「交女友前可以」、「月存三萬，真心強」、「好猛，存的跟我賺的一樣多」、「好強，我一個月存2000」、「存五年就有頭期款了」、「40歲以前這樣算很強」、「 我年薪120存不到20萬」、「我一年的伙食費就超過36萬」。

也有人認為不用租房是關鍵，「住家裡這樣真的只有普通而已」、「住外面算強了，住家裡就普通」、「吃家裡用家裡，就沒啥討論價值了，下面一位」、「有房能等就贏很多人惹」。

有網友好奇他薪水多少，他也坦言，「薪水+股利+銀行利息，大概就4萬而已，不過年終今年有1萬6」。有人認為他家用給太少，「住家裡才給5000？？你真的很敢」、「我住家裡給15000耶，5000挺佛的」、「一年孝親就要40萬，我真的無法」。原po也稱父母應該是覺得他賺不多，沒收太多家用，至於買房他不敢想，「沒資格買房，只能等父母30年的老房子」。