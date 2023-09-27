目睹有人超商ATM存百萬！ 他呆愣「銀行不是比較快？」內行曝密招

超商設置ATM讓提款變得更方便，但日前有網友目睹一位民眾拿著一個很大的塑膠購物提袋，裡面裝了滿滿的千元鈔票，每一筆都15萬慢慢地存，粗估至少幾百萬。

該網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己看見有民眾拿著整袋鉅額鈔票在超商ATM存款，讓「身為窮人的他難以理解」，也好奇說難道在超商存款沒有上限嗎？而且直接去銀行存不是比較快？

原po說原本自己打算在超商的ATM匯款，但看到這位民眾感覺要存款存很久，索性只好放棄離開了。有網友問說是不是超商員工要匯營收回公司？不一定是要存領錢的人，但原po則回說「不是員工，員工我全認得。」

其他人也紛紛在文章底下留言說，「銀行是比較快但是要排隊等候非常久，這個霸佔一台比較爽」、「我還真有認識工程結帳後拿一整袋去存的」、「銀行只開到3點半，可能錯過了營業時間又必須把錢存進去吧。」

還有人分享經驗，「去銀行存50萬以上，行員就在那邊問東問西也沒比較快跟方便，認識很多做生意的都喜歡直接存提款機」、「有時候是人家店家在日結帳，匯款給公司的」、「如果去中信存錢沒要辦其他業務，服務人員會引導你去旁邊的存款機說這樣會比較快。」

另外，也有人解釋，超商ATM存款如果是跨行有金額上限，本行卡片的話應該是沒有上限的限制。不過也有人幫銀行說話，認為銀行會問很多都是為了防詐騙，有銀行員這關，擋下很多被詐騙民眾的血汗錢，「有朋友家人被詐騙臨櫃匯款，因為銀行員熱心詢問下，幫她擋下四十多萬的辛苦積蓄。」

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