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月入5萬如何靠投資理財養活9口之家 買下70坪大房子？

遠見／ 文．遠見編輯部
理財過程編列家庭預算時，應將支出分成「必要」跟「想要」。（示意圖／Ingimage）
理財過程編列家庭預算時，應將支出分成「必要」跟「想要」。（示意圖／Ingimage）

大家都想當有錢人，但，你知道為何自己無法達到「財務自由」嗎？高雄有一戶普通家庭月入五萬，卻能養一家九口，還能住上70坪的大房子。他們的理財之道說破了，一點都不值錢。其實，你只要願意身體力行，就有機會成功。

這幾年來，新冠疫情又遇上俄烏戰爭等因素，導致通膨持續上揚，即便台灣8月的消費者物價指數年增率2.52％，遠低於美國7月的3.2％、日本7月的3.3％（8月數據未出爐），但民眾已經非常有感，日前，高麗菜一顆飆破400元，牛番茄一斤超過百元，更不用說每天都會吃到的雞蛋，都已經站穩「五字頭」，回不去了。

鈔票愈來愈薄，巧婦難為無米炊的家庭主婦更是頭痛不已。最近，有人在群組分享一則新聞：高雄一戶人家，僅靠先生每月5萬塊的薪水生活，還能住上大房子。到底歐太太—李婉君如何做到？

首先，李婉君編列家庭預算時，會分成「必要」跟「想要」，例如食物就是必要的，娛樂就是想要。必要的支出優先處理，例如伙食費，如果必要的經費不夠用時，就挪用「娛樂」信封套裡的錢支應。

她每個月都會準備好10個信封套，一拿到先生的薪水後，分批放進「存款／定時定額投資」「上半個月食物費」「下半個月食物費」「學費」「水電瓦斯、電信、日用品帳單」「保險費」「交通費」「其他（父母孝親費、娛樂）」「奉獻10％」的信封裡。

每月「強迫儲蓄」是最簡單、最有效的理財方式

為何每個月都要將預計要存或投資的錢放進信封套，道理很簡單，「儲蓄」絕非有剩下的錢才存，如果都要等有餘錢時才做，永遠存不到錢。

但，並非每個人都習慣用信封套的方式，分配資金用途，該怎麼辦？歐太太此舉，旨在「強迫儲蓄」，這是最簡單、最有效的理財方式，上班族可以將薪資戶預設每月零存整付的金額，銀行會自動扣款，或設定好定時定額的基金、ETF投資，剩餘的錢再做衣食住行的配置。

即便如此簡單，多數人卻做不到，總會找藉口，例如賺的錢很少，都不夠花了，怎麼可能存……。其實，只要願意付諸行動，不難養成存錢的習慣。

「儲蓄」絕非有剩下的錢才存，如果都要等有餘錢時才做，永遠存不到錢。（示意圖／Ingimage）
「儲蓄」絕非有剩下的錢才存，如果都要等有餘錢時才做，永遠存不到錢。（示意圖／Ingimage）

歐家除例行存款跟定時定額投資的經費外，歐先生每月如有獎金或加班費等額外收入，夫妻倆還會再採取「721原則」分配，70％存起來、20％作為生活費、10％擺進「夢想存錢桶」（娛樂），例如全家去迪士尼遊樂園……。

至於歐家的70坪大房子又是如何來的？發生金融風暴時，產業、個人均受到衝擊，出現不少法拍屋，他們用363萬標下61坪的房子、5坪的車庫。

其實，李婉君曾是一名「月光族」，月底拿到先生的薪水，繳完上個月的帳單，到了5號只剩2000元，只能炒飯當成晚餐。雖然全家人吃得開心，但眼淚卻往肚裡吞。

她痛定思痛，找了很多理財書自修，跟先生經過研究後，兩人的理財心得就是，強迫儲蓄定存、定時定額買基金。否則歐家也不可能有一筆現金，可以去競標法拍屋，買下「幾乎不可能再有的低價」大房子。

歐家的孩子從小就有儲蓄的習慣，兒女自動會將壓歲錢、生日津貼存起來，甚至不介意玩表哥、表姊的玩具，或是看圖書館借回來的書籍。

理財第一步，就是存錢以累積投資本金

其實，李婉君還有很多持家的好招式，例如「三餐自己煮」「出門、買菜不要帶太多錢，因為錢很快就花完了」「買當季的食材」「去果菜市場或團購以降低成本」……。說穿了，就是「節流」兩個字，能省就省，但並非要犧牲生活品質。

多數人都有經驗，出門帶錢，不管帶多帶少，很容易就花光。歐太太強迫自己只帶預算內的錢買菜，就不會在業務員的推銷下，買了額外不必要的東西。

當然，很多人不像歐太太都到傳統市場買菜，而是到超市刷卡付費。此時，就只能靠自律了，只買必要的食物，不要看到什麼就買什麼。

藉由李婉君的故事，讓年輕人知道「強迫儲蓄」的重要性。你不一定要採用「721原則」，也可根據薪資收入、退休金目標而調整，例如「622」原則（60％儲蓄、20％生活費、20％娛樂），或是「333原則」（1／3定存、1／3生活費、1／3娛樂）。

如果覺得這樣很沒有生活品質，也可改採「532原則」（50％生活費、30％娛樂、20％定存）……。

不管選擇哪一組數字，做了總比沒做好。理財的第一步就是存錢，沒有儲備，哪來的本金投資理財？

這些作法看似平淡無奇，卻是很多前輩的實務經驗談。年輕人與其抱怨薪水不夠多、沒資金理財，不如從存小錢開始，總能積沙成塔，加上時間的複利效果，相信離「財務自由」的夢想會愈來愈近。

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（本文出自2023.09.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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