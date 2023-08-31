準爺奶準爸媽必看！ 懷孕保險理賠 「當胎除外不賠」、「剖腹產不賠也有可能賠」 複雜眉角報你知

「懷孕期間可以保保險嗎？」「剖腹醫療險會賠嗎？」「小孩出生有先天疾病保險會賠嗎？」筆者小琪在今年初懷孕後，許多朋友也開始好奇懷孕相關的保險眉角，本篇帶大家一一梳理。

懷孕可投保醫療險 但「當胎」除外不賠

如果媽媽本身在懷孕前就有投保醫療險，那懷孕期間只要是因疾病或意外而致需要手術、住院等，保險都可以依條款啟動。如果懷孕後才想幫自己加保醫療險是可以的，但當胎懷孕到生產過程發生的醫療行為（住院、手術等），保險公司可不負保險責任，也就是「當胎除外不賠」。所以如果在備孕期間，也建議提早幫自己規劃保險。

自然產住院保險不賠 剖腹則要看是否自願

「我朋友剖腹產保險有賠，為什麼我的保險員跟我說剖腹不賠？」小琪的朋友困惑地問。一般來說醫療險的啟動必須因疾病或意外導致的住院、手術才能理賠，但「自然產」被視為一般妊娠，不算疾病也不算意外，所以自然產所產生的醫療自費如住院、雜費等醫療險都不會啟動。

至於最多人討論的「剖腹產」，則要判定是否是「經醫師評估為必要醫療行為的剖腹產。」例如產婦是因為分娩時的相關疾病，如前置胎盤、胎盤早期剝離，或是遇到產程遲滯、胎位不正、胎兒窘迫等情形，醫生為避免產婦或嬰兒發生危險，判斷必要進行的剖腹產，保險才能理賠。

新生兒保單經過等待期保險才啟動

衛福部統計2021年4歲以下嬰幼兒住院的比例是9.58%，換句話說每10位嬰幼兒就有1位住過院，住院原因多半是感染、呼吸系統、內分泌、消化系統等原因。因此建議爸媽在生產前，就與業務員討論好新生兒的保險方案，產後有身分證字號就立即幫寶貝投保醫療險、意外險、重大疾病險等保障。

醫療險的等待期一個月過後，以及防癌險等待期3個月過後，寶寶就開始擁有保障了。嬰兒先天性重大缺損等通常不包含在醫療險中，除非另外購買有包含此保障的「婦嬰險」等特定商品。

婦女險、婦嬰險傻傻分不清 誰需要加保？

如上所述，一般醫療險沒有涵蓋到的如嬰兒剛出生住院、先天性重大缺損、自願剖腹產給付或是生育保險金，而上述都是「婦嬰險」主打的項目，也就是保險公司另外特定險種，主要分兩大類：

一、婦女險：

保障婦女不同生命階段的保險，如女性好發特定疾病、不孕症、生育給付金等。適合有相關家族病史、預備高齡懷孕或是特別重視生育給付的女性。

二、婦嬰險：

除上以外也很擔心新生兒健康、新生兒疾病等也可以考慮婦嬰險，適合高齡產婦、雙方家庭有先天性疾病史的情況。

筆者認為基本上，只要提早規劃好產婦和新生兒的個人完整保單，不一定需要加保這類特殊險種。但若已有完整醫療意外保障，又希望加強相關醫療險無法涵蓋的部分，預算允許的情況也可以幫自己加強婦女或婦嬰險保障。

免責聲明

本專欄撰寫的資訊與觀點是個人觀察與見解，相關數據已盡量查證引用具可信度的媒體，但無法確保完全精確，本專欄也未勸誘或建議購買任何商品，不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。

本專欄版權所有，切勿全文轉載，轉載請註明出處及全文連結。

來信提問保險問題：

udnxiaochi@outlook.com