《山道猴子的一生》借給女友的錢為何拿不回？ 律師揭10原因：有匯款紀錄也沒用

沒想到看到著名迷因《山道猴子的一生》居然看到法律問題欸！

1.首先要分清楚，契約是否有效成立，和契約的履行是兩回事。

2.契約是否有效成立，要看雙方是否有合意。大部分的契約不需要白紙黑字，但是白紙黑字絕對是合意最好的證明。

3.因此，如果沒有白紙黑字的「借據」，至少也要有別的「證據」來證明合意存在，比如對話紀錄，不然還真的很難告。

4.匯款紀錄是履約的過程，不能用來反推證明「借貸」的合意一定存在。例如，匯款可以有一百個理由，給付貨款、贈與都有可能讓人匯款啊！

5.如果被認為是贈與，基本上送了就送了，是要不回來的。

6.某些例外的贈與則有機會要回來，比如附負擔的贈與、因為訂定婚約的贈與。

7.這也是對方最常用的抗辯：他自己說要給我的啊！（贈與）就沒有還錢的問題了。

8.以上說的都是民事問題，反正大家一定會問能不能告詐欺，就順便說一下。

9.詐欺是刑事問題，基本上騙感情要告詐欺是難上加難（還不如乾脆直接男上加男），騙錢則還有一點機會。

10.但是，如果被認定是民事上合法的贈與，又怎麼可能同時被認定是詐欺呢！大家還是不要一直給警察杯杯找麻煩了！

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