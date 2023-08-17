提款機附加清潔功能？ 退出卡片後升級「白金卡」

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聯合新聞網／ 綜合報導

每當要提取現金或是存款時，為了避免到金融機構臨櫃的過程舟車勞頓，操作附近的提款機是最方便的。一名網友則在【爆怨公社】發文，分享自己使用提款機的經驗，圖片中可以看出使用後的提款卡呈現白色，外面的貼膜和字樣都消失不見，原PO直呼「傻眼！」，引來不少網友回覆。

一名網友在提款機領錢後，提款卡的卡膜和晶片都不見了，留言戲稱：「直接升等『白金卡』～」。圖片來源／轉自【爆怨公社】
一名網友在提款機領錢後，提款卡的卡膜和晶片都不見了，留言戲稱：「直接升等『白金卡』～」。圖片來源／轉自【爆怨公社】

網友紛紛表示不可思議說原PO真慘，「你比我之前慘，我的至少皮還在」、「卡片是郵局的嗎？郵局的卡很爛會脫皮」、「有聽過吃卡，頭一次看到吃皮的」。也有人打趣說道，「變白金卡」、「提款卡被提款機me too了」、「Reading(x)、Eating(o)」、「拿來當梗圖，預借現金多剝一層皮」、「人家是洗錢你洗卡啊！」

許多網友分享留下自己遇到提款機故障的經驗，「我以前也遇過吐出來時變成兩張」、「我在醫院看過，用健保卡插機器報到，卡片抽出來後晶片卡在裡面，病患求助護理師，她也沒辦法，只好請廠商派維修人員來處理」、「依我在郵局工作的經驗，就已經公告正在維修中了，他們就會開始說阿沒帶眼鏡看不清楚之類的……我還有遇過左右斷開的，從裡面把破碎的卡片轉出來還轉很久」。

網友們也留下解決的方法與建議，「按鈴通知值班行員吧，這樣膜卡在機器裡，後續再有人插卡應該會故障」、「無影膠+UV燈黏回去，好用」、「他的另一半還在嗎，若還在，我之前是用雙面膠在黏回去，還是可以用的啊」、「提款卡都會有這種問題，本來是拿去銀行想要換新卡，行員只要我用透明膠帶黏一黏繼續用，雖然這招是真的可行，但還是覺得無奈」。

郵局 提款機

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