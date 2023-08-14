廢物主管並非可怕之事？「又廢又勤快」才是大災難…把部門搞得千蒼百孔

【撰文・快樂村長】

人在職場總會接觸各式人種。不同國藉，不同文化，因緣際會共事於同一間機構或者部門。不過是角色所限劇情需要。我不是一個很擅長維持長久友誼的人。因為在乎，所以容易失去。可對於同事，那種境界大概是帶點「無所待而遊於無窮」的灑然。感覺就如酒吧中的朋友彷彿相逢恨晚，推門出去卻是名字都可以忘掉。

即便如此，我在職場所見的奇人異士確實各有特色。很值得用文字紀錄自娛一下。如果有為雨天的你消愁解憂一點，也是我寫這個系列的小小理想。其實呢，人在職場最忌諱是什麼呢？小人當道？懷材不遇？錯，是眼高手低。職人同做人一樣，最重要有自知之明。自以為是人才，分分鐘是老闆眼中的電兔。

實不相瞞，我的團隊有一隻電兔。就是那個令人聞風喪膽的火坑主管。你可能會問，好好的一個部門，是怎樣蛻變為一個遠近馳名的火坑呢？為要解開這個謎題，我被迫深入虎穴解構部門運作，窺探部門靈魂，一個像謎的男人 —— 電兔（註：電兔大概取其一裝電池就會不問情由瘋快地狂奔直至撞牆為止之意）

那電兔幹嗎叫電兔呢，其實是有官方認證的。話說老闆準備過繼電兔給我時，照例在會議室裡簡介：「X先生呢，其實也是個做事的人。只是像隻電兔一樣跑來跑去。」一天，老闆和我搭電梯停在某樓層開門之際，只見電兔慌忙耍手奔向另一方。我微笑撳掣關門後，老闆就又冷冷的對我說：「你看，他不像電兔嗎？」即便如此，作為一個老闆相當看重的部門主管，電兔其實大有來頭。原來他是大老闆的前部屬。俗稱「黃馬褂」。所以，同事們得知電兔將會成為我的下線都紛紛送上祝福。說某某就是被電兔打毒針打走的。Well，是嗎？那就看著辦吧。

根據觀察，電兔也不是沒有可取之處的。入職以來從沒放過長假，午飯啃兩個麵麭又繼續苦幹。那問題到底出在那裡呢？猶記得某句名言。一個人勤力是好事。如果是個廢人呢？那就是大災難了。觀乎部門本來完整無缺，在電兔的英明領導下搞得千蒼百孔，其威力簡直媲美超強颱風。接管初期，我收到無數劍指電兔的投訴甚至罪證。俗語有云「曹操自有知心友，關公也遇對頭人」。一個人可以同時得罪那麼多人真的殊不簡單。集齊各方狀辭。電兔的罪名大致可以歸納為以下幾點。

首先，是貨真價實的廢。職場廢人彼彼皆是，本來並不稀奇。奇就奇在，電兔還要夜郎自大，當然犯眾憎。也許是背負著「黃馬褂」的偶包吧，情知道理說不過人，就以「大老闆同意的」堵住悠悠眾口。 需知道這是雙面刃。同事們口中不言，暗地卻是心生怨恨。一傳十十傳百，電兔火速榮登「討厭同事排行榜」第一位。

其次就是家長式管理。在這個「全球搶人才」的世代，如果有人依然信仰軍訓式鐵碗管理，應該都是太傻太天真之流。電兔接任以來，同事們紛紛鳥獸散。我不禁問問離職率，嘩，居然高達50%以上。而且，個個離職同事最後都搞得極不愉快含恨而終。很多工作流程都在零交接下一一失傳，因而埋下不少計時炸彈。至於上線，由於電兔總是忙於失焦地跑來跑去，簡直視電郵如無物。同事追殺不果，當然是行動升級。首先將電郵提示抄送上級，繼而就直送上級。即是老娘我啊！

總括而言，電兔可說是集齊上線、下線、同級，360度沉浸式的怨氣和不滿。難得的是，電兔依然自我感覺良好。心臟強大得有如斯巴達人。可惜啊，他遇到的不是波斯大軍。而是一個result oriented的處女座上司。結果不出三個月，電兔就以力有不逮身體理由請辭了。同事們得悉紛紛開香檳慶祝（老闆沒有明言應該都有同感）而我，做了好事積了陰德，內心都有種快慰而且安詳的感覺（姨母笑）。

作者：快樂村長

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【職場新隊友】活潑小電兔