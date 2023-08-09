想FIRE掉老闆要先財富自由！ 掌握三大心法：擁有25倍生活費即可提前退休

【撰文・夏天不上班】

FIRE運動的基本概念，即「經濟獨立，提前退休」（Financial Independence, Retire Early），是一個在近年來逐漸流行的理財目標。這個計劃的核心理念是，透過高比例的儲蓄和投資，積攢足夠的資產，使得個人在相對較年輕的時候就能達到經濟獨立，不再依賴於工作收入，提前實現退休的夢想。

25倍生活費的原理

25倍生活費是提早退休運動（FIRE）的核心理念。這個理念的基本原則是：

計算年支出

首先了解你每年的基本生活開銷是多少。這包括日常飲食、住宿、交通、保險等必要支出。

乘以25的計算

將這個年支出乘以25，得出你需要為退休做的儲蓄。這個數字的背後有經過深思熟慮的計算。

4%的年回報率

這個策略背後的思考是，如果你的投資有4%的年回報率，你可以每年提取4%的資金，同時保留本金不變。

假設某人計劃實現FIRE目標，他的年度生活費用為50萬台幣。按照FIRE計劃的概念，他需要累積足夠的資產，相當於他每年生活費的25倍，以達到經濟獨立。

計算方式如下： 生活費 x 25 = 50萬 x 25 = 1250萬台幣

因此，這位追求FIRE的個人需要累積至少1250萬台幣的資產，才能實現每年消費50萬台幣而不依賴工作收入。這些資產可以包括投資組合、房地產等。

FIRE計劃的三大支柱

FIRE計劃提倡的不僅是早日退休，更是一個全新的生活方式和價值觀。以下三大支柱是其核心：

節省與投資

通過精明消費和投資，達到25倍生活費的目標。投資策略的選擇也是一門學問，涉及股票、基金、房地產等。

多元收入來源

透過副業或投資收益等，增加收入來源。多元化的收入策略可以增加收入的穩定性。

風險管理

適當的保險規劃和突發支出計劃，以應對未知的挑戰。懂得管理風險，能使你的財富得到更好的保護。

FIRE計劃的實際挑戰

然而，實際上達到這個目標並不是一件容易的事情。這需要個人具有穩健的儲蓄和投資計劃，並在投資中承擔一定的風險。他可能需要長期持續地進行儲蓄和投資，並保持資產的增值，才能逐步接近這個目標。

此外，個人在實際生活中還需要面對各種不確定因素，例如通貨膨脹、投資市場波動、健康問題等。因此，他需要持續地檢視和調整自己的財務計劃，以確保在追求FIRE目標的過程中能夠應對這些挑戰。

突發支出

例如醫療費用和房屋修理可能會打亂計劃。因此預留一部分資金作為突發事件的應急準備是明智之舉。

投資風險

市場的不穩定可能影響投資回報。選擇合適的投資工具和策略，及時調整投資組合是保護資本的有效方法。

生活品質問題

過度節省可能會影響到生活的品質和樂趣。保持生活品質的同時，控制開支是一個平衡藝術。

結語：25倍生活費真的能讓你早日退休嗎？

25倍生活費的理念為提早退休開闢了一條新的道路。但是，要實現這個目標，需要更全面的規劃、精明的投資，以及面對未知挑戰的勇氣。

為了在相對較短的時間內累積足夠的資產，FIRE追隨者通常需要將大部分收入用於儲蓄和投資，這可能要求他們節儉生活，削減許多日常開支。

FIRE計劃的成功與否，關鍵在於投資組合的表現。投資市場的波動性可能對早期退休的實現帶來不確定性，尤其是在經濟不穩定的時期。

雖然FIRE計劃著重於經濟獨立，但退休後的生活也需要合理的規劃。退休後可能需要處理家庭、健康、休閒等各種問題，這些需要事先考慮和準備。

實現FIRE計劃可能需要很長的時間，而在此期間個人的目標和價值觀可能會發生變化。有些人可能會發現，他們實際上並不希望完全停止工作，而是更願意追求彈性工作方式。

總之，FIRE計劃是一個有趣和挑戰性的理財目標，但也需要審慎考慮和準備。在追求早日退休之前，應評估自己的經濟狀況、風險承受能力以及對未來生活的規劃。透過理性的決策和持續的財務規劃，或許能夠更好地實現個人的早日退休夢想。

作者：夏天不上班

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：25倍生活費就能讓你早日退休？FIRE運動的實際挑戰