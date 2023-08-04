買一「送一」等於不用錢？跟打五折其實完全不同…3個變更窮的理財陷阱

嘴巴老是嚷著要存錢，錢卻愈存愈少，每到月底就成「月光族」，窮得只能吃泡麵……，這是不是你的真實寫照？究竟為什麼愈想存錢、想要更省，愈是存不到錢？根據國內理財專家觀察，問題的癥結在於，很多時候是藉由花錢消費來獲得有省到錢的「感覺」；試想一下：每到百貨周年慶檔期，你是否就會失心瘋消費，尤其對於買一送一或是滿額折扣毫無抵抗力？

說到這裡，小編第一個舉手自首，特別是化妝品只要有折扣就一定買，著實花了不少錢……，你呢，你的花錢癥結是什麼？為一解心中疑惑，以下整理了常見的花錢壞習慣和奇怪思維，除了作為自省的參考外，也提供讀者自我檢視、看看自己有哪些問題？

你犯了花錢壞習慣和奇怪思維？

癥結點1、滿額贈禮以後一定用得著、先買再說

首先，以百貨周年慶消費滿額禮來說，常見「買千送百」、「買大送小」，因為要省錢，想著多買的可以留到以後再用「反正用得著」，不知不覺買了不少多餘的東西，以為是省錢，其實已不知不覺掉進了「划算」的陷阱。

本身是日本超人氣理財規劃顧問的橫山光昭，在其所著《90％的節約都會造成反效果》中，明確指出有90％的節約方法，都是「看似划算」的陷阱，「大多數的省錢方法，都很難看出成效，節約要從固定的開銷下手！」

舉例來說，很少去的健身房年費、以為降不了的手機月租費、幾乎沒有在看的有線電視費……，想要知道收支平衡哪裡出了問題，得先從記錄家庭收支簿開始，「不是隨手記記、隨手寫寫而已，必須仔細思考每一筆花費是消費、還是浪費，嚴格控制各項開支比例。」

癥結點2、生活已經很苦了，不能再苦了自己

忙碌了一天，下班後想放鬆一下，小酌一杯或是吃點消夜，「生活太苦了，不能苦了自己……」相信這是許多人的心情寫照，但是要小心，你可能犯了「存不到錢」的理財大忌！

就像「股神」巴菲特曾說：「花的要比賺的少、延遲消費！」對於理財，他始終堅持兩項基本原則：一是花出去的要比賺進來的少，二是延遲當下的消費，變相等於投資。

另一方面，有「日本公園之父」之稱的億萬富翁本多靜六，則是極力主張「預扣1／4存錢法」，將每個月薪水先預扣1／4存起來，才去花剩下的3／4，「不可以剩多少就存多少，要預扣後剩多少才花多少。」

看看全世界知名富豪的理財哲學，巴菲特、本多靜六是這麼做的，你呢？不如從現在開始改變既定思維，節約固然是美德，但是其實要付出不少成本代價，懂得學會省對地方，才不致省得辛苦，生活品質也跟著下降，更甚者覺得自己變得貧窮並真的變得貧窮。

癥結點3、「買一送一」，真的等於不用錢？

逛街時，你是否看到「買一送一」的廣告標示語就眼睛為之一亮？確實，買一件送一件意謂著只需花一件的錢、另一件則免錢，的確很吸引人，比方說當季水果買一送一100元，換算下來一杯只要50元「真的太划算了！」只是一次點兩杯，可能沒有辦法一次喝完或是送給他人，又是徒增浪費之虞！

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