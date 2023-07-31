文組起薪了不起30K…「本多終勝」理組待遇好就勝利？ 專家：錢少更需要理財規劃

前陣子小編在網路上看到一篇理財文章，內容寫道：「省錢存錢，其實就是在存你生活的底氣。」這句話讓人看了很有感，每當戶頭裡多一分錢，就多一分自由，可以探索自己期待的生活；同時，也多了一分勇氣，可以更坦然面對自己不喜歡的事並大聲說「不」！

說到理財，一定要聰明理財，相信看過小花平台專業理財文章的讀者一定深諳一個道理，存錢的習慣是日積月累的，不必等到「身懷鉅款」才能培養，因為這些都是偷懶怠惰的藉口，就從現在做起，由一塊錢開始累積，殊不知每一粒小沙子都有可能是堆成大山的功臣。

會不會理財與讀文、理組無關，端視是否超前部署！

說到理財規劃要趁早，這又讓小編想到先前曾經在網路上看到一篇文章，標題名為「羨慕理組高薪理財！30K文組男嘆『沒錢』遭轟：根本無關」，內文提及一名讀文組的男網友發現，身旁理組同儕普遍薪水高、早投資，反觀文組起薪了不起30K，因此特別羨慕理組高薪能早早理財「是不是理組都比較早開始投資？」

針對此一論點，許多理科網友紛紛提出反駁：「文組也有賺錢的啊，像是金融、法律業」、「文組跑去當業務，薪水也可以很高」、「我在工地曬太陽，一樣定期定額投資股票」……；不過，也有另一派網友持不同看法：「理工人薪水高是一回事，會不會投資是另一回事，不要混為一談」、「牽拖什麼理組，周遭一堆早早投資的，人生財務沒規劃與文理無關好嗎」，此一論點與小編的想法比較相似，會不會理財與讀文組或是理組無關，端視其是否及早開始財務規劃並進行資產配置。

你是否也陷入「有錢才理財、沒錢不理財」的誤區？理財專家說，就是因為「窮」才更要學，且你與有錢人之間的差異，可能就是少做了以下兩件事：

第一件事、沒錢更需要財務規劃，收支才有機會由負轉正。

負面思考：抱持著「有錢就理財、沒錢不理財」的觀念，即便有了一些存款，通常只會存入銀行或是郵局，殊不知過於單一的存款來源，扣掉通貨膨脹後，戶頭裡的錢可能全被通貨膨脹吃光了，從而形成所謂的「隱形損失」。

正向建議：首先最重要的第一步是善用金錢，把金錢儲蓄起來，該花的花，不該花的一毛錢都不浪費，「別等到花完錢之後，才存那些剩下來的錢，而是先存錢，再花那些多出來的錢。」

第二件事、小錢也能投資，切記千萬不要「借錢投資」。

負面思考：為了賺更多錢，不少年輕人選擇「借錢投資」，參與炒股、購買虛擬貨幣……，這在南韓被稱為「靈拉族」，指的就是為了借錢投資無所不用其極，甚至連自己的靈魂都能出賣。

正向建議：所謂的「理財」，無非就是要讓自己愈來愈有錢，而不是荷包愈來愈薄。根據理財專家提供自我風險承受度試算公式：「100－目前年齡＝可承擔風險比重」，例如：目前年齡35歲（100－35＝65），則代表可將手中閒置資產中的65％，投入較高風險像是股票等積極型投資工具，其他35％則建議投入保守型的投資；透過這樣雙向的投資配置，有助於穩健增長財富。

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