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勞退非活越久領越多…與勞保的差別在哪？ 專家3圖解析：退休金怎麼領最賺

聯合新聞網／ 方格子
示意圖／ingimage
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【撰文・保險顧問Lydia】

每個月的薪資單除了關心有多少錢入帳，你是否曾留意過勞保費以及勞退金自提這兩個薪資扣項呢？按政府規定繳交這兩筆費用，是不是就代表未來一定能領到退休金？幾歲能領？可領多少呢？

俗話說的好：「錢到用時方恨少」，退休後要用的錢，到屆齡退休時再來關心、再來準備，恐怕為時已晚，若你也想好命退休，先撇開雜亂的投資訊息，從了解最基礎的台灣退休金制度開始著手吧！

薪資單裡的玄機『勞保費』以及『勞退金自提』各代表什麼意思？

每個月的薪資單除了關心有多少錢入帳，你是否曾留意過勞保費以及勞退金自提這兩個薪資扣項呢？當然，這些扣繳金額並非由公司說了算，個人所要負擔的勞保費、健保費、勞退金自提，是由投保單位按被保險人之月薪資總額，分別依照「勞工保險投保薪資分級表」、『健保費負擔金額表』、『勞工退休金月提繳分級表』所扣除，當然雇主也需要相對提繳一定比例的保費。

以下方這份薪資單為例，可以從勞保費、健保費以及勞退金自提當中所扣減的金額得知投保薪資為＄83,900，未來可領取的退休金就與這個投保薪資息息相關。

勞退金 vs, 勞保老年給付，你可以領到哪筆錢？

不過有許多民眾經常把勞工退休金與勞保老年給付搞混，以為這是同一筆錢，其實勞工退休金與勞保老年給付是兩種不同的制度，既不會互相影響也沒有替代性，既然每個月繳了勞保費而且還要勞退金自提，真的該好好瞭解一下屬於自己的權利，我整理了兩個圖表，可以幫助大家快速了解它們兩者之間的差異。

國人勞保年金平均月領1.7萬元，連最低生存線都達不到！

勞保局統計：「國人勞保年金平均月領1.7萬元，高達65%、約逾95萬人，每月領不到2萬元」，月領1.7萬是一個什麼樣的生活？我算算，大概每天的生活花費只有五百多元，不能有娛樂、不能有旅行、沒錢修繕房子、連養狗養貓都是奢侈....，真的連最低生存線都達不到！不過，更殘酷的是，2025年的台灣即將邁入超高齡化社會，政府為避免讓搖搖欲墜的勞保破產，多繳保費、少領錢、延後退休年齡，已經是勢在必行的作法，不曉得還在職場打拼的大家，有沒有敏銳地察覺到這樣的現象呢？如果不希望辛苦努力工作30~40年，退休後卻要省吃儉用過日子，那麼從現在起就要有積極的行動，開始為自己的財務自由之路提早佈局。

作者：保險顧問Lydia

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：勞退金與勞保老年給付傻傻分不清？從職場新鮮人到老鳥都該搞懂的退休金權益

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