離婚後負擔小孩扶養費 …前妻也要照顧嗎？ 律師：依照法律是不需要的

離婚後除照顧孩子外，還需要照顧前妻嗎？

一對夫妻離婚後，約定好孩子監護權歸爸爸並由爸爸負擔孩子扶養費，太太無須負擔孩子的扶養費，不過先生考量太太在外租屋需要額外多花錢，所以離婚後還是讓太太繼續住在自己家，生活開支都由先生負擔，太太則把薪水花在自己的身上，先生請前妻幫忙分攤家中開支，卻被前妻回絕，認為男生要負擔所有責任，先生看著自己所剩無幾的存摺，覺得十分茫然，心裡不禁想著：「都離婚了，我除了養孩子外，連前妻也要養嗎？」這則報導一出，引起廣泛討論。

兩個人會結婚，一定是因為曾經愛得很深，希望對方會跟自己攜手白頭，可惜生活在一起之後，常常因為生活習慣、價值觀或教養理念不同而發生爭執，甚至最後步上離婚之路，變成「最熟悉的陌生人」。

依照民法規定，在婚姻關係中，夫妻互負同居及扶養之義務，但離婚後就無需互負擔同居或扶養之義務。

婚姻其實不只是權利，更是義務，尤其在有孩子之後，孩子在成年之前，不論法律上或社會價值觀上，父母親對孩子都有扶養的義務，這點是不會因為離婚而有所改變的。

孩子是上帝賜下的禮物，孩子不能選擇爸媽，但夫妻可以選擇是否生孩子，既然決定生孩子，就要負擔起養育的責任，即便日後離婚，還是要以孩子最佳利益方式去照顧他們。

在這個案件中，其實依照法律丈夫是不需要照顧前妻的，而且前妻也應該負擔孩子部分扶養費，但丈夫卻一肩扛起，不僅全額負擔孩子扶養費，而且還照顧前妻，如果前妻心存感謝，跟丈夫有良好互動，原生家庭給孩子平安的感覺，他們長大後就可以正常發展，不會成為社會問題，甚至願意主動對社會有所貢獻，形成正向的循環。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。