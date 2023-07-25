他小學填「家境小康」長大越想越不對 網曝現代年薪標準

物價年年上漲，成家立業也變成是一件辛苦的難事。網友討論「年收入多少才是家境小康？」有人認為，至少要達到家中有房且無房貸、有車、每年出國旅遊一次、可用閒錢一百萬以上等標準，不少網友一致表示，年收入至少要三百萬以上，才有辦法達到小康的等級。

一名網友在PTT發文表示，他讀小學時曾填寫家庭調查表，當時他自認家裡有房、不怕肚子餓，於是在家境欄位他填寫「小康」，然而現在回想卻覺得不太對勁，因為小時候家裡沒車、只有一間老房子，也不曾出國旅遊，根本不是所謂的小康。

該網友表示，至少要達到家中有房且無房貸、有車、每年出國旅遊一次、可用閒錢一百萬以上等標準，才能算是家境小康，他也好奇問「年收入多少才是家境小康？」

不少人認為門檻大約是三百萬左右，有網友留言「至少300萬」、「家庭年收350萬」、「300萬吧」、「我覺得個人年收150萬以上就算小康」、「南部400萬、北部1000萬」、「家庭年收300萬以上」。

還有人留言「看住哪裡跟在當地的資產阿，只看年收不準」、「張忠謀說年薪300萬以下都是中低階層」、「當時以為不用領補助就是小康，後面才知道原來中產這麼頂」、「1000萬資產」。

另外許多人都有類似經驗，紛紛留言「我和你一樣小時候根本不知道什麼叫做小康，我都叫我小孩勾低收入」、「小時候不知道啥意思，都填小康」、「小時家長叫我填小康，長大才知道是貧困」、「原來不是只有我填過，我還怕大家以為我在唬爛咧，果然中老年人都在八卦板了」、「小時候被要求填小康+1，長大才知道貧困」。