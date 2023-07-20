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小資女喊「從45元黑嘉麗看通膨」 網歪樓：以為是圍棋正妹

聯合新聞網／ 綜合報導
網友逛超商發現，童年會吃的水果軟糖已飆漲至1條45元。 圖擷自Dcard
網友逛超商發現，童年會吃的水果軟糖已飆漲至1條45元。 圖擷自Dcard

物價一直漲，同樣的金錢，能買的東西變少了，持續通膨讓民眾大喊吃不消。Dcard「堅果女孩理財中」分享，她逛超商發現小時候愛吃的黑嘉麗軟糖，當年20元如今漲到45元，包裝變小又變貴。她想起老爸曾說過吃過2元陽春麵的故事，當時還不信，「殊不知現在我也真實感受到通貨膨脹的威力了」。

她簡單定義通膨，「會讓你的錢越來越薄，然後摧殘你的童年回憶」。通常用CPI去計算通貨膨脹率，台灣的通膨率落在1.8%。在溫和的通膨下，日常生活用品的價格每 20-30年就會翻倍，所以估算黑嘉麗20年後可能會漲到80元。通常薪水漲幅跟不上通膨，所以必須要學投資對抗通膨。

「堅果女孩理財中」分享她的投資之道，包括1.股票、ETF、基金，2投資房地產，3.原物料投資。她說她會選擇股票、ETF來抗通膨，她也建議不管選擇哪種方式，都要事前做好功課，評估自身狀況 (現金流、風險承受度)，再去做決定。如果現階段現金還不夠，就先專注於增加收入或培養自己。可以選擇有成長性的工作、投資自身能力，資產增加後再來思考怎麼抗通膨。

不少網友歪樓看成黑嘉嘉(圍棋正妹)，「想說怎麼從教圍棋變成在教理財了」、「看成黑嘉嘉才點進來的舉手」、「第一眼我還在思考怎麼從黑嘉嘉看通膨，看美女就可以知道的話每個人都是股神了」。

圍棋正妹黑嘉嘉。記者李政龍攝影/報系資料照
圍棋正妹黑嘉嘉。記者李政龍攝影/報系資料照

網友分享經驗，「很多東西都是『物價通膨+縮水式通膨』，物價漲，同時東西量也變少。好比乖乖、多利多茲、小泡芙、浪味仙以及各種洋芋片都是」、「上禮拜發現黑嘉麗變成45塊，以為活在別的時空，嚇瘋，但曼陀珠還是20幾塊」、「懂了，買黑嘉麗保值對吧，我現在就去」。

有人指出配方也變了，「黑嘉麗口味跟口感也變了，以前的比較硬一點，味道也比較好吃」、「因為以前用明膠，後來改成洋菜了」、「明膠比較有彈性，洋菜會比較脆，然後變得很黏牙」。

零食 乖乖 黑嘉嘉

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