年輕人搶當外送員沒前途中年恐後悔？ 他：中小企業做10年也拿不到該有的待遇或位階

看到有則報導是這麼寫的：「新鮮人搶當外送員 學者：中年恐後悔」內容大概寫什麼，相信專欄讀者不用看也知道八九成內容。大概就是這些外送員無法累積職場經歷，未來到了中年後體力越來越下滑，那當然就會完蛋，那應該要趁著年輕累積資歷，這樣以後有機會當上主管等等。

其實常常搭計程車以及叫外送，跟這些從業人員聊天的過程，也有許多不同的收穫，或許可以聊聊跟這報導比較不一樣的觀點給大家。

是的，這些學者們說的很對，這些靠勞力賺錢的工作，日曬雨淋的外送員，怎麼能做二、三十年？體力肯定會下滑，這應該無庸置疑。而且完全沒有升遷機會，那為什麼要做？但換個方式說，整個社會中總是有毫無專業技能的人，而且這族群肯定是最多，那即便進職場，若不是科技、醫療、金融等較高收入的行業，其實低薪環境往往就伴隨而來，並不是說絕對賺不到錢，而是這些行業的老闆普遍不願給高薪，有的是老闆自己都毛利偏低，導致不可能給高薪，有些單純是老闆自己想要省成本，賺錢也不願意給員工加薪。

那回到剛剛所說，這些毫無專業技能的人，如何可以在剛出社會時，快速賺到第一桶金，那就很重要了，因為跟時間賽跑總是沒錯，如果可以先存下幾百萬，還不到結婚生子的階段，那就能去投資、創業等等，那依舊大有可為，不一定現在做什麼工作就代表將來30年都還要做相同的工作，這是很老舊的思維。

當然，投資一定有風險，創業也是，這邊不用多說。上週剛好遇到一個有趣的運將司機，沒記錯的話，應該是47歲上下，他說以前做過超商大夜十多年，也當過夜班保全，也做過貨運司機等等，以前年輕時是海軍陸戰隊，雖然不是志願役，但看得出來身材還是維持很壯碩，只是滿口髒話，頓時有些不自在，但知道這位大哥沒惡意，下車時甚至還問我抽不抽菸，我說沒抽，到了目的地時我倆在路旁還聊了一會，等他抽完一根菸，我才輕拍他肩膀，要他多加油，生活會更好的。

他是這麼說的：「XX娘！你知道嗎？我早知道開UBER可以賺這麼多，以前當個什麼超商大夜、做什麼保全，氣死，浪費了我這麼多年。」

我納悶問：「聽過不少司機大哥跟我說開UBER畢竟是用時間換錢，而且體力也會越來越下滑，賺的錢雖然有多一些，也不可能多到哪邊去吧！」

運將大哥抽了口菸：「靠X，哪一個勞力工作不是用時間換錢？對我們這種小老百姓來說，別談什麼十年後，我下個月就要生活費養小孩繳房租，沒錢怎麼辦？超商的老闆群組跟員工群組我有好幾個，因為以前我常常要到處支援，一個月給那什麼薪水？然後想找人？難怪現在都說找不到人，老闆自己要下去做，這跟年輕人不上班有什麼關係，我做了20年我這個中年人都還是不爽。」

「所以大哥您是覺得UBER這些外商平台進台灣後，越來越多低薪的人跑去做這個，所以無形中也讓超商都缺人缺更嚴重？」我試著提出問題

運將大哥接著說：「對，很明顯，你想想看，我們這種沒什麼技能的人，說白了整個社會是最多的一群，可是我們也想要過更好的生活，用時間換錢我願意，但總要給個合理數字嘛！假如我以前超商大夜四萬多，現在UBER每月都有八九萬，工時雖然有長一點，但休息天數還比較多，你會選哪一個？」

有關薪水這類我沒有太多懷疑，因為過去8成以上UBER運將都說差不多的話，就是盡量不休息太多天，每天12小時，或者是休比較多天，但每天開車14小時，那算一算時薪就是350～400左右，但我仍舊提出疑問：「可是大哥您想想，那些外送員總不可能這麼多錢了，少數特例不談，騎機車送東西也比較危險，那這樣會划得來？不見得吧！」

運將大哥嗓門算是大，這時候笑著回：「是啊，那兩輪的（指機車送餐）是賺比較少，可能就是4、5萬，很拼才有，那外面端盤子、廚房當助手的有嗎？在超商如果不做大夜班，有這薪水嗎？大家不是不想當醫生，不是不想進竹科，是因為我們真的就不是讀書的料，可是我們還是可以賺一些錢存起來放，做些投資什麼的，那生活不就有比以前更好了？」

我認為這些才是台灣社會底層的心聲，運將大哥最近跟老婆有些家庭紛爭，有關教養方面，老婆當著孩子的面罵他三字經，這讓他相當受不了，他看似粗枝大葉，卻從未在孩子面前罵髒話，勸了年輕老婆兩三次（小了好像10幾歲），要吵架就去房間關起門吵，小孩才5歲，這樣不好，但現在是否有改善仍再觀察，之後再不行，也只能離婚。很多摩擦這些的，吐吐苦水，我就當個垃圾桶聽他說話。

總之，學者們說的這些不無道理，卻沒想過整個社會上最廣大的一群人，大家要的就是月收入有效提升、快速提升，因為存到第一桶金或第二桶金之後，才有底氣去做投資、創業等等的理想，一般台灣的中小企業，常常做了10年也得不到該拿的待遇或位階，既然這樣，還談什麼升遷？運將大哥這也是實在話。

日常生活大小事分享，祝大家工作都順心，不管有沒有技能，都要把投資理財這件事情學好，至少能讓自己比以前好過些，謝謝你們常常來閱讀平實中性的文字專欄。

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