他住院10天剛出院差點虧大 不可不知！ 投保勞保 容易遺忘的3項權益

最近一位朋友住院10天剛出院，我提醒他：「除了個人醫療險理賠，也要記得申請勞保普通傷病給付呦！」他大為吃驚，竟沒注意勞保有這項給付。其實勞保除了常聽見、不容易遺忘的失能給付、死亡給付、退休後的老年給付等，還有生育給付、傷病給付等民眾易遺漏的權益，本篇就帶大家一同梳理。

生育給付

只要是投保勞保的女性被保險人，投保勞保滿280日後分娩者（若為早產者須投保滿181日），在保險有效期間內懷孕可按生產當月起前6個月之平均月投保薪資，一次給與共60天的生育給付（雙胞胎以上則按倍數增給）。

一鍵試算生育給付

值得一提的是，勞保局和內政部合作推動「一站式」服務，女性被保人到戶政事務所辦理寶寶出生登記時，除完成戶籍登記外也可同時申請勞保或國保生育給付，款項可以提早3至5個工作天入帳。其他請領手續請見https://www.bli.gov.tw/0004846.html。

普通傷病給付

普通傷病給付有三項要件：治療中、不能工作、未取得原有薪資。只要是勞保的被保險人，因為疾病或意外傷害住院治療，不能工作且沒有取得原有薪資，住院第4天起就可以申請勞保「普通傷害補助費」或「普通疾病補助費」，計算方式為勞保平均日投保薪資的50%。

職災醫療給付／職災傷病給付

若是在上下班途中受傷了，不是因為私人行為，沒有違反交通規則且不違法，以勞保身份就醫可申請免繳健保部分負擔醫療費用，住院30天內膳食費用減半。如果是門診或住院治療，不能工作且沒有取得原有薪資，住院第4天起就可以申請勞保平均日投保薪資的70%的職災傷病給付。

一件試算普通/職災傷病給付

預防職業病健康檢查

還有一項非常特別的權益，從事高溫獲易暴露在噪音之下等等的高風險作業勞工，共有32類高風險勞工，加保勞保滿一年可以依規定向勞保局申請預防職業病健康檢查。詳情可見勞保局網站

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