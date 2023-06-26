房貸幫孩子繳清竟被課稅！律師：付頭期款在法律上也算「贈與」行為
想幫子女減少財務壓力，要注意的事！
兒子有600萬的房貸，媽媽心疼失業的兒子，所以今年就幫兒子把600萬房貸全部一次償還，被國稅局徵收35萬6000元的贈與稅，才知到原來幫孩子繳房貸算是贈與...
天下父母心，都想讓子女生活輕鬆一點，即便子女已經長大了、成家了，父母的心永遠懸在子女身上，盼著他們生活不被財務壓力所擾。
所以當子女想買新房，有的父母會說：「我幫你們出頭期款」，當子女遇到變故或是失業了付不起房貸的時候，就像新聞故事一樣，想到要幫忙繳房貸...
可是很多人卻不知道，不論是贊助子女付頭期款，還是幫忙繳房貸，在法律上都算是父母「贈與」的行為，目前贈與稅免稅額，每人每年可以贈與出去244萬元是免稅的。
也就是說，父親可贈與子女244萬元，母親可以贈與子女244萬元，一年即有488萬元免贈與稅，所以在付款前請先確認是否有超過免稅額，避免不必要的罰款。
雖然夫妻之間相互贈與免稅，但要注意夫妻之間先贈與，再立刻把錢贈與給子女的話，國稅局曾有懷疑是利用媽媽的免稅額來規避贈與稅，要求補稅，甚至處罰的案例！
但如果丈夫分一部分財產給太太，一段時間後，夫妻各自以各自名下財產贈與子女，較無問題。
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