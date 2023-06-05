COVID-19毀滅人類只是預先警示 另一隻大魔王將在未來幾年引發浩劫

經濟大失望及其病徵

我們在考慮今天的經濟狀況時，很難擺脫掉一個念頭：它不應該是這個樣子。這個世界比以往任何時候都更富裕，卓越的科技正在改造我們生活的各個面向—然而，從經濟的角度來看，大家似乎都知道有些苗頭不對。

在1970年代後期的英國，這種苗頭不對顯而易見到為英國博得一個封號：「歐洲病夫」。還沒有人給富裕國家的經濟今時所面臨的問題取個名稱，不過我們在一個又一個國家身上看到五個病徵：停滯、不平等、競爭功能失調（dysfunctional competition）、脆弱與不真實（inauthenticity）。

這些病徵之所以值得注意，不僅因為它們在客觀上不為人所喜，更因為它們全都有些不好說明、挑戰了傳統經濟學的解釋或呈現出人意表的悖論。我們會在這裡簡要介紹它們，並且在第一章詳細闡明。

各國景氣令人費解

停滯。生產力成長緩慢到令人鬱悶的地步已經十年有餘了。因此，如果二十一世紀的成長照著這個趨勢下去，富裕國家的人均所得會比原本應有的減少25％。低度成長期本身並不稀罕，可是我們現在的不景氣不但拖拖拉拉而且令人費解。事實證明，它能抵抗超低利率和一大堆非傳統的刺激經濟手段，而且它還跟對新技術與利用它們的新企業的普遍熱情共存於世。

（本文出自《衝破經濟停滯》） 不平等。不管從財富或所得的角度來看，自1980年代以來，不平等的程度已經大幅加劇，而且始終沒變。

不過，今天的不平等不單純是貧富問題；反之，它因為我們所謂的尊嚴不平等（inequality of esteem），也就是被文化及社會變遷所拋棄的下層人民感知到和上層菁英分子之間的鴻溝，而變得複雜了。

雖然尊嚴和物質生活的富裕之間存在一些相關性，不過並非完全相關。很多覺得被現代性所摒棄的人是資產雄厚的退休人士，而自由派菁英裡也有不少一窮二白、負債累累的畢業生。

Amazon和Google表現超前

競爭功能失調。競爭作為市場經濟的命脈，似乎沒有發揮應有作用。公司的財富看來變得更加穩固，像亞馬遜（Amazon）和Google 這類兆元企業的表現持續超前，賺進高額利潤，令人望塵莫及。

新設立的企業變少，人們也更不可能換雇主或搬家找新的工作。在這裡我們也看到一種矛盾存在，很多人對經濟生活中愈來愈激烈、緊張且無謂的爭論迭有怨言的同時，客觀上衣食無虞的人，甚至富人，似乎必須加倍努力的工作才能維持現況。

病毒結束…接下來更嚴重的是氣候變遷

脆弱。COVID-19 疫情全球大流行已經證明，即便是世界上最富有的國家也不能免疫於自然力量的影響。確實，疫情大流行所造成的損害和經濟的複雜性及精密性有關。我們龐大又密集的城市、複雜的國際供應鏈和全球經濟前所未有的連結性，使病毒得以從一個國家迅速蔓延到另一個國家，也提高了掌控病毒所需的封城代價。

甚至不過十五年前，中國偏遠地區爆發大流行疾病，對富裕國家來說頂多是一則小新聞而已。如今，拜全球化、供應鏈與網際網路之賜，我們似乎愈來愈容易暴露在另一塊大陸上一隻蝴蝶振翅的效應中。

對許多人來說，COVID-19對人類的毀滅性影響，預先警示了氣候變遷將在未來幾年引發何等浩劫。疫情大流行的實質衝擊加上全球暖化的預期衝擊，說明了經濟在面對生態系統等級的巨大威脅時的脆弱不堪。

這兩個問題還有另一個共同特徵：知道怎麼解決與實際動手去做之間存在著離奇的鴻溝。從台灣到泰國，這些國家已經證明對的政策有助於減少COVID-19死亡人數和經濟損失金額；同樣地，詳細而可信的經濟脫碳化計畫也已經有了。可是，知道跟做到的距離很遠，而大多數國家似乎沒有跨越的能力。

央行變得脆弱

央行扺消經濟衝擊的能力下降，是脆弱性的另一個跡象所在。美國在COVID-19 大流行之前的九次衰退中，聯準會（Federal Reserve）平均降息6.3個百分點2。在英國，COVID-19前的五次衰退中，這個降息幅度是5.5個百分點。可是自2009年以來，美國、英國與歐陸央行所設定的平均利率已經分別來到0.54％、0.48％和0.36％（2021年4月的資料）。「利率」這個央行所謂的政策空間似乎已經嚴重受限。

不真實。二十一世紀經濟最後一個令人失望的特徵，不是經濟學家會去討論的東西，但卻在庶民的言談中占有重要位置。我們將之稱為不真實或虛假，也就是工作者與企業缺乏他們應有、也曾經擁有的恆毅力（grit）與誠信（authenticity）。

想想人類學家大衛．格雷伯（David Graeber）對「狗屁工作」（bullshit jobs）的批評：即便「解聘跟加快腳步總是落在那些實際在製造、搬運、修理與維護東西的人身上」，但「透過某種奇怪的鍊金術，坐辦公桌領薪水的人數好像最後還是變多了」

（本文出自《衝破經濟停滯》作者：喬納森‧哈斯克爾、史蒂安‧韋斯萊克 譯者：曹嬿恆）