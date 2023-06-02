遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

一位女老師， 21年前父親過世後，不知道父親欠債490多萬，繼承後遭銀行扣押薪水長達18年（銀行扣走約638萬多元，還沒清償完），女老師提出訴訟，被法院判決不用再還，可上訴。

父債還不完的3個關鍵

1.有辦理拋棄繼承

在21年前，如果沒辦理拋棄繼承或限定繼承，父親的債務子女要負責清償。

女老師沒有在父親過世三個月內拋棄繼承，所以要清償父親債務。

父親如果有寫遺囑交代財產跟債務，也許女老師可以及時拋棄。

2.先清償利息再還本金

銀行運用強制行程序扣押女教師的財產，依照民法債務清償的規定，是先清償利息，之後再還本金。

由於本案利息每個月要3萬多，扣押的薪水1/3只有2萬左右，本金都還沒還到，女老師一輩子也還不完。

所以當時欠債最好跟銀行協商，談妥一個價格和解為宜

3.（修法後）未提出訴訟主張

民國98年6月12日以後法律改為全面限定繼承。

修法後，女老師如果符合下面的條件，就可以限定繼承：

A、於繼承開始前無法知道債務存在。

B、無法知道債務存在，是因爲不可歸責事由或未同居共財。

C、該不可歸責事由或未同居共財，與繼承⼈未依法限定繼承或拋棄繼承間有因果關係。

D、繼續履⾏繼承債務將顯失公平

今年4月法院判決女老師勝訴不用再還，但如果女老師在98年修法後，就向法院提出確認債權不存在的訴訟，可能少被扣押10多年的薪水（約300萬元左右）。

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