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遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

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遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

一位女老師， 21年前父親過世後，不知道父親欠債490多萬，繼承後遭銀行扣押薪水長達18年（銀行扣走約638萬多元，還沒清償完），女老師提出訴訟，被法院判決不用再還，可上訴。

父債還不完的3個關鍵

1.有辦理拋棄繼承

在21年前，如果沒辦理拋棄繼承或限定繼承，父親的債務子女要負責清償。

女老師沒有在父親過世三個月內拋棄繼承，所以要清償父親債務。

父親如果有寫遺囑交代財產跟債務，也許女老師可以及時拋棄。

2.先清償利息再還本金

銀行運用強制行程序扣押女教師的財產，依照民法債務清償的規定，是先清償利息，之後再還本金。

由於本案利息每個月要3萬多，扣押的薪水1/3只有2萬左右，本金都還沒還到，女老師一輩子也還不完。

所以當時欠債最好跟銀行協商，談妥一個價格和解為宜

3.（修法後）未提出訴訟主張

民國98年6月12日以後法律改為全面限定繼承。

修法後，女老師如果符合下面的條件，就可以限定繼承：

A、於繼承開始前無法知道債務存在。
B、無法知道債務存在，是因爲不可歸責事由或未同居共財。
C、該不可歸責事由或未同居共財，與繼承⼈未依法限定繼承或拋棄繼承間有因果關係。
D、繼續履⾏繼承債務將顯失公平

今年4月法院判決女老師勝訴不用再還，但如果女老師在98年修法後，就向法院提出確認債權不存在的訴訟，可能少被扣押10多年的薪水（約300萬元左右）。

法律是保護，懂法律的人；遺產規劃是呵護，你所愛的家人！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 拋棄繼承

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