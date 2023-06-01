「勞保級距」提高至天花板方式曝光！ 專家：4種身份有不一樣的規劃

穩定提高勞保級距，甚至快速提高？本身收入不高，也能讓勞保領到天花板。

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享，員工、自營商、員工無一定雇主的工作者，這幾種身份都有不一樣的規劃方式；能做到，就等於能讓勞保多領錢。

以下為影音內容：

1.企業員工如何調高勞保級距

直接在自家公司提高肯定是最簡單的，不過公司應該都不會幫員工「低薪高報」，如果公司這樣做，就會承擔法律責任；除非公司是你家的，那一切就好談。

所以，努力提升自己的價值拚加薪或是「直接跳槽到高薪的公司工作」，雖然這是廢話，但這方法最有效。

不過如果是薪水低，又無法離職的話，有以下幾個方式：

一、找能合併計算勞保級距的兼職工作

26,400元離45,800元只差19,400元，只要再別間公司投保19,400元以上，兩間勞保級距相加到達45,800元以上，勞保就會用45,800的天花板計算。

優點是，馬上就可以拉到最高投保級距；缺點是難度高，且不一定有時間去兼職。

二、斜槓做副業，讓自己加保職業工會

優點是，執行難度不高，能進工會即可，很多斜槓技能都有對應的工會可以加；缺點是，多繳勞保費，還要等5到7年。

總之，員工調高級距一定得花錢或時間，執行前一定要完整評估划不划算再做。

2.自營商、無一定雇主的工作者

一、每年能調高15％的不成文規定

要注意並非每個工會都能用這種方式，也要注意請領的採計時間來不來得及，5到7年才到最高，再加上維持時間，可能就要再請領前8到12年開始調。

優點是，是不一定需要證明也可以調高；缺點是，很容易忘記，要提前抓好時間，還有不知道什麼時候這方式會被改掉。

二、突破15％限制的快速提高級距方法

就跟所得稅申報緊密相關，自營商負責人只要在當年度一月份，有主動向國稅局申報自己薪資所得，或是無一定雇主工作者舉證本身收入，有等於或超過每個月45,800元的話，就可以請工會協助申請調到最高級距。

優點是，沒有需要5到7年的調高限制，有證明就是拿到VIP，能快速調高；缺點是，背後要花時間嚴謹的優化申報，也會連動到個人所得，可能要繳稅。

3.投保單位負責人

之間的取捨，就需要精算才能判斷，要調整並不像員工跟自營商容易，要繳少，肯定要縝密評估各種細節，因為這是會牽涉稅金、勞健保的規劃，調整的好可省成本，該領的也不會少。

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