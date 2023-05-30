幾十年來最經得起考驗的模式之一 「傳統型淨資產配置」適合喜歡簡單的人

（本文出自《懂用錢，愈活愈富有》）

傳統模式包括投資於股票、債券、房地產及無風險資產。

這是最基本的淨資產配置模式，也是幾十年來最經得起考驗的模式之一。

傳統模式適合那些喜歡簡單的人，他們也不介意工作到六十多歲的傳統退休年齡。

• 到30歲時，它建議你買下一套主要住宅，並將淨資產的5％配置於無風險資產。這時你的主要目標之一應該是，當你弄清楚自己想住在哪裡、想做什麼，就立即取得中性房地產。

• 到40歲時，它建議你在股票和債券的比重要大於房地產。隨著你的淨資產增長，你的主要住所在整體淨資產中的比重會越來越小。與此同時，你可能會有興趣投資租賃物業、REITs或私人eREITs，以取得長期房地產，而不僅僅是中性房地產。

• 到了60歲，它建議股票的比重大約是房地產的兩倍，而無風險資產的比重大約是5％。當你進入傳統的退休生活時，你的目標是讓更多的投資是真正被動的，因為你的時間比以往任何時候都更值錢。當然啦，除了已付清的主要住宅價值不要超過淨資產的3 成，你還可以擁有線上房地產，而非實體的出租物業，以獲得更多的被動性。

• 所有的百分比都是以正的淨資產為基礎，如果你剛從學校畢業且有學貸，或是你的房屋淨值為負數而導致你的淨資產為負數，請將這些圖表用於資產負債表等式的資產方。你在累積創造財富的資產時，要系統化地尋求減少非房貸債務。

• 另類投資和X因素保持在0％，要大家把收入的2成以上存起來、退休帳戶繳好繳滿，還要買一戶房子，已經很困難了，若還被要求投資另類資產，對遵循傳統模式的人來說可能吃不消。其實講到投資，保持簡單通常是最好的方法。