媽生前贈與200萬給弟弟…要計入遺產課稅！姐姐能分這筆嗎？專家：不行

陳媽媽在生前將200萬元現金贈與給兒子（弟），她沒有留下任何文件或通知稅務機關。這筆錢對女兒（姐）、兒子（弟）和陳媽媽的債權人有什麼影響呢？

同樣過世前2年的贈與，對國稅局、繼承人、債務人各不相同

如果你的父母在過世前2年內，把一些財產贈與給你或其他親屬。這些過世前2年贈與財產會被國稅局視為遺產，要併入遺產總額課徵遺產稅！

這是為了防止被繼承人在臨終前將大部分財產轉移給他人，以逃避遺產稅。

受贈的財產要併入遺產總額課徵遺產稅，這不代表這些財產就是遺產。在民法上，受贈的財產200萬就是受贈人你的個人財產，不用跟其他繼承人平分。

也就是說，如果你的父母在生前贈與給你200萬元，那麼在他們過世後，你不用把這筆錢分給你的兄弟姐妹，也不會影響你的遺產應繼份或特留份。

債權人：併入遺產總額，負清償債務責任

雖然民法修法後採全面限定繼承，繼承人姐弟倆只需要以繼承到陳媽媽的遺產，來償還陳媽媽的債務。

但是民法規定，繼承人在繼承開始前2年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。

如果你的父母欠了別人錢，那麼生前2年贈與的財產也要清償借款。這也很合理，因為欠債，只要把財產贈與就不用償還，對債權人也不公平。

同樣是死前二年內的贈與，對於稅務、債務和繼承居然認定都不同。

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