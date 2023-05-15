王永慶往生 經理1通電話要她下午有工作就排開、到大學彩排「迎接靈柩」
下午一點我出現在林口〇〇大學的活動中心外。「好大啊！這是我見過最大的活動中心吧！」我心想。同時像個沒到過大城市的鄉村姑娘般，好奇地東張西望。
活動中心周圍已經聚集了許多工作人員，我瞥見不遠處的草地上有幾位穿著Polo衫，衣服上印著〇〇園藝公司的人員。他們合作無間，有的鏟草皮，有的種上新草皮，甚至連巨大的樹木也被他們移除了。
我有些納悶，心想這些樹木與草皮都長得好好的，為何要大費周章剷除再種新的呢？但過沒多久，我的目光就被載滿布置用品的貨車所吸引。工作人員迅速下貨，走了一輛又來一輛，一盆盆布置用的高架花籃，還有蝴蝶蘭等鮮花從車上被搬了下來。許多穿著白襯衫、黑西裝的男子，像總管似的引導著工作人員物品的擺放位置、動線等等。
涼爽的微風吹來，我看著眼前的景象發呆，腦子裡想著王董事長逝世的新聞報導，以及早上與經理短暫的通話內容……
「小安！台塑集團王永慶董事長在國外往生了。這消息妳知道吧？」
「嗯！我知道！新聞有報導。」
「妳今天下午如果有工作就排開，兩點左右到林口〇〇大學活動中心找我報到，來彩排。」
「彩排？」
「對！為明天早上迎接王董事長的靈柩做準備。」
經理沒有過多的言語，簡單扼要地傳達完消息後，不等我問個清楚便匆忙掛上電話。既然經理都這麼說了，想必是由我們公司負責王董事長的喪葬事宜！雖然我心裡還有許多疑問，但能理解他此刻必定忙得不可開交，因此一切就等到見面再說吧！
而尚未從王董事長逝世的震驚中回神的我，在掛上電話後，思緒複雜到了極點。「經理說的彩排究竟是什麼意思？只會化妝的我能協助什麼？」一股不順暢的氣慢慢集結，壓得我心頭發悶。我猜想自己若不是要幫王董事長化妝，也必定被賦予了重責大任。於是我帶著疑惑與忐忑不安的心情，來到這裡尋求解答。
（本文出自《打擾了，我是大體化妝師》作者：李安琪）
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