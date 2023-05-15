快訊

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

欠繳4700萬消費稅！台灣男女謊稱「免稅品寄回國」直接出境 日本海關嘆沒轍

王永慶往生 經理1通電話要她下午有工作就排開、到大學彩排「迎接靈柩」

聯合新聞網／ 台灣遊讀會
王永慶。圖／聯合報系資料照片
王永慶。圖／聯合報系資料照片

下午一點我出現在林口〇〇大學的活動中心外。「好大啊！這是我見過最大的活動中心吧！」我心想。同時像個沒到過大城市的鄉村姑娘般，好奇地東張西望。

活動中心周圍已經聚集了許多工作人員，我瞥見不遠處的草地上有幾位穿著Polo衫，衣服上印著〇〇園藝公司的人員。他們合作無間，有的鏟草皮，有的種上新草皮，甚至連巨大的樹木也被他們移除了。

我有些納悶，心想這些樹木與草皮都長得好好的，為何要大費周章剷除再種新的呢？但過沒多久，我的目光就被載滿布置用品的貨車所吸引。工作人員迅速下貨，走了一輛又來一輛，一盆盆布置用的高架花籃，還有蝴蝶蘭等鮮花從車上被搬了下來。許多穿著白襯衫、黑西裝的男子，像總管似的引導著工作人員物品的擺放位置、動線等等。

(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》)
(本文出自《打擾了，我是大體化妝師》)
涼爽的微風吹來，我看著眼前的景象發呆，腦子裡想著王董事長逝世的新聞報導，以及早上與經理短暫的通話內容……

「小安！台塑集團王永慶董事長在國外往生了。這消息妳知道吧？」

「嗯！我知道！新聞有報導。」

「妳今天下午如果有工作就排開，兩點左右到林口〇〇大學活動中心找我報到，來彩排。」

「彩排？」

「對！為明天早上迎接王董事長的靈柩做準備。」

經理沒有過多的言語，簡單扼要地傳達完消息後，不等我問個清楚便匆忙掛上電話。既然經理都這麼說了，想必是由我們公司負責王董事長的喪葬事宜！雖然我心裡還有許多疑問，但能理解他此刻必定忙得不可開交，因此一切就等到見面再說吧！

而尚未從王董事長逝世的震驚中回神的我，在掛上電話後，思緒複雜到了極點。「經理說的彩排究竟是什麼意思？只會化妝的我能協助什麼？」一股不順暢的氣慢慢集結，壓得我心頭發悶。我猜想自己若不是要幫王董事長化妝，也必定被賦予了重責大任。於是我帶著疑惑與忐忑不安的心情，來到這裡尋求解答。

（本文出自《打擾了，我是大體化妝師》作者：李安琪）

王永慶

相關新聞

機票價格要貴多久？ 專家揭「四原因」…另傳授3招如何買便宜！

隨著疫後解封一口氣爆發的出國旅遊商機與需求，造成飛機機票價格居高不下。飛機票還會貴多久？

買郊區房上漲空間多獲利超可觀？ 專家打臉：下跌時一定蛋殼區先跌

蛋黃區房價都已經50-60萬了，這樣我去買蛋殼區30萬，之後漲幅空間應該更多吧？

王永慶往生 經理1通電話要她下午有工作就排開、到大學彩排「迎接靈柩」

下午一點我出現在林口〇〇大學的活動中心外。「好大啊！這是我見過最大的活動中心吧！」我心想。同時像個沒到過大城市的鄉村姑娘般，好奇地東張西望…

專家教你保／小資族挑癌症險 四點不漏

癌症高掛國人十大死因之首，民眾擔憂癌症保障不足以因應。尤其，癌症治療方式日新月異，有愈來愈多新式檢測與療法，若不幸罹癌，...

保單借款 二種零接觸管道 快速辦理

因應過去三年來民眾已養成線上服務的習慣，國泰人壽「貸在家Ⅳ」方案提供便利、彈性，無需審核、不綁約的借款方式，拿起手機即可...

保險小百科／投保寵物險 留意等待期

什麼是寵物險？為什麼寵物險是產物保險？寵物險主要是償付寵物主人因寵物生病、發生意外、侵害他人時，所需要支付的費用。雖然寵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦