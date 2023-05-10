貧窮真的會世襲！他曝有錢人與窮人最大不同：累積財富上的「觀念差異」

昨天從台中市區搭了台UBER要趕過去台中烏日高鐵站，一上車是位白髮平頭的大哥，很親切主動跟我攀談，感覺是位和藹的長者，他大多時候都是講閩南語，運將大哥笑著問：「你們應該不是台中人，對吧！來出差的嗎？」

我簡單回答幾句，很快問運將大哥說：「您是退休沒代誌做，所以跑出來開車的呀？」這運將大哥驚了一下，反應也蠻活潑的，他說：「你眼睛厲害喔，對啊，60歲就退了，現在就是假日跑出來繞繞，開車好玩嘛。」

「那大哥您住台中哪邊呀？」畢竟台中那麼大，想說找個話題先開頭。

運將大哥大笑說：「毋啦！我住雲林，不是台中人。」

我腦袋裡迅速想了一下地理位置，不對啊！台中下方是彰化，接著才是雲林，這位大哥隨意繞繞還繞到跨縣市來？我問：「大哥您這樣不累？也是有一段距離。假日不在家陪小孩跟老婆呀？」

運將大哥笑笑說：「小孩長大了，我兒子高中畢業就送去美國念書，後來就在L.A.工作，也娶了美國媳婦。」

聽到這邊，可以感覺到運將大哥很欣慰，很高興有這麼一位出色的兒子。「話說要送孩子出國念書，總要花很多錢吧！大哥您以前是做什麼行業？」真是很想知道是這麼培養的，而且運將大哥看起來也不是醫生或老師之類的職業。往往這兩個職業的人，會更重視教育，而且也比較高機率有這樣的教育成果。

運將大哥哈哈大笑：「我只是工程師而已啦！做到天花板根本上不去了，資深工程師，只能退休啊！我兒子國中畢業後直接去念我們那的私立高中，學費都不用錢，你也知道私立學校就愛這樣，直接抓優秀的國中畢業生，這樣未來也容易繼續考上好大學，就能做出口碑，後來高中時又因為學校老師推薦，說他真的很適合去念，我就讓他去了。我也沒什麼在教，因為當時都在對岸工作，被外派過去，都是太太在教，我太太是老師，可能跟這有差吧！」

聽到這，也符合心裡的推測，原來運將大哥的太太是老師。運將大哥也講了他以前公司的名字，跟股票代號，因為有上市上櫃，還問我們說有沒有聽過，這家老牌的電子公司，自然是有聽過的，這邊保護隱私，就先略過。

我繼續問著：「大哥您是工程師，以前聽說都發很多股票，賺很大，難怪可以送孩子去美國念書。」

給孩子「一定的金援」後剩下的要他自己想辦法

運將大哥這邊連忙反駁：「甘有？工程師哪有賺很大，我們股票都有閉鎖期，靠邀，就連我退休還要兩年後才能賣，我年薪才160萬，這有多嗎？我兒子去美國念書的時候，我一年就是給他一百萬，剩下叫他自己想辦法，看是打工還是怎樣，我說畢竟家裡還是要留點錢花用，不可能給他更多。」

「一年只給一百萬，這真的不夠，你兒子要很拼才行。」運將大哥說兒子總算是熬過來了，兒子念UCLA，全美前20大的學校，那邊物價也不低，現在畢業後，年收入雖然有10來萬美金，但物價上漲真的很恐怖，也是不容易。

我跟大哥說：「您兒子說的也是實在話，美國的物價上漲比台灣還可怕，不過他念這麼好的學校，能力一定很強，不用太擔心他。」

運將大哥說：「我開玩笑跟我兒子說，問一下薪水又不是要跟你拿錢，怕什麼怕啦！搞得好像我這個老爸要跟你拿錢一樣。」後來運將大哥還聊到一個趣事。

他這麼說：「我為了跟我媳婦可以對話，還跑去報名那個什麼地球村的，靠邀，我最老，大家還虧我說歐里桑還這麼認真學英文，我說要不然沒辦法跟媳婦還有孫子講話啊！以前我那年代英文口音不好啦！是懂一點，但人家也聽不懂，所以我就再去補習。」

我們在車內說說笑笑，很快到了台中高鐵站，也跟運將大哥點個頭，祝福他美好的夜晚。「很高興聽您分享這麼多，真的很開心。」

我這麼對運將大哥訴說著感謝，他也很開懷的祝我們一路順風。

讓孩子出國求學即便經濟上有壓力 但卻是必要的投資

教育可以改變家庭的階級，這是一條可以投資的路，雖然成果有時候也是不太一定，但至少已經是比較明確的一條路，這位雲林的運將大哥，在他那個年代，跟太太兩人也是付出很大的心力，才勉強送兒子去完成大學的學業，雖然運將大哥以前是外派對岸的工程師，收入還不錯，但也絕對稱不上過好生活，終究是苦熬過來，將大多數收入都留給兒子求學，自己跟太太用微薄的薪水在台灣過生活。

在雲林或許一年60萬還可以過不錯，但即便是雙北或台中，一定也有相同的案例，一個人的財富累積，本來就是要看整個家族，假如現在覺得自己過不好的年輕人，有很大因素就是上一代沒有把投資理財做好，當別人從祖父母輩開始拼了命工作賺錢，並且犧牲許多娛樂，節省許多的開銷，再接著父母輩的接棒努力，到他們孩子輩自然就有一定的實力。

沒錢的人總習慣用「短短幾年」看待財富這件事情

貧窮的人習慣用短短幾年看待累積財富這件事情，富裕的人則是用「整個家族」來看待累積財富這事，因為經過60年的累積，即便仍不是富裕階級，那至少也穩穩站在中產階級的上緣。抱怨可以，這是紓解情緒的管道，但跟著媒體或網路風向抱怨一年又一年，那恐怕難以改變任何現狀。

在當年如果這位運將大哥將這年收入160萬，好好享受並揮霍殆盡，那夫妻豈不快活？但他沒有。孩子大了，加上手上還有公司股票還沒賣，這些財富足以好好過下半輩子了。

這位曾當過工程師的運將大哥，用身教演示了什麼是傳承，以及一份父親的愛。

社會小人物的故事，總有許多的溫暖與啟發，分享給專欄讀者們閱讀，我們無須被各種網路雜訊所干擾，堅定往正確的道路前行，祝大家工作順心，美好的一天。

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