笨的人為何比你更成功？科學家實驗後驚人發現：只是「運氣好」！

【撰文・悠緣船帆】

你是否曾經覺得，自己再怎麼努力，也無法超越那些比你笨的人？你是否曾經懷疑，自己是不是天生就比別人衰？如果你有這樣的困惑，那麼這篇文章就是為你而寫的。本文將介紹一項獲得2022年搞笑諾貝爾獎的研究，它用數學模擬證明了一個令人震驚的事實：成功真的只是運氣好！

什麼是搞笑諾貝爾獎？

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）是一個由美國《不可思議的研究》雜誌（Annals of Improbable Research）主辦的年度頒獎典禮，旨在表揚那些「讓人先發笑，然後發人深省」的科學研究。每年都會頒發十個不同領域的獎項，例如物理學、化學、生物學、醫學、心理學等。這些研究雖然看似荒誕無稽，但其實都是真實存在且有學術價值的。例如2021年的物理學獎，就是探討了活蟑螂和死蟑螂在黏性物質上行走時的摩擦力差異。

什麼是「人生遊戲」？

2022年的搞笑諾貝爾獎經濟學獎，就是頒給了一項名為「人生遊戲」（Game of Life）的數學模擬實驗。這個實驗是由義大利物理學家 Alessandro Pluchino 和 Andrea Rapisarda，以及芬蘭數學家 Aki Tukiainen 共同完成的。他們想要用數學方法來探討一個古老而又普遍的問題：成功是由才能還是由運氣決定的？

他們設計了一個電腦程式，模擬了一個有1000個玩家參與的「人生遊戲」。每個玩家一開始都有10元的資產，並且有一個隨機分配的「天賦值」，代表他們的聰明才智。這個「天賦值」介於0到1之間，平均值是0.6。

每個回合，每個玩家都會有一定的機率遇到一個「幸運事件」或一個「不幸事件」，這些事件會影響他們的資產。例如，一個「幸運事件」可能是中彩票、獲得獎學金、遇到貴人等，而一個「不幸事件」可能是生病、失業、被騙等。這些事件的發生機率和玩家的「天賦值」無關，完全是隨機的。

遊戲進行了40個回合，相當於40年的人生歷程。在每個回合結束時，程式會記錄每個玩家的資產和排名，並且計算出所有玩家資產的平均值和標準差。最後，程式會輸出一個圖表，顯示出每個玩家的最終資產和排名，以及他們的「天賦值」。

實驗結果驚人：成功只是運氣好！

實驗結果讓人大吃一驚。在1000個玩家中，最終排名前20％的玩家（也就是最成功的那些人），他們的「天賦值」平均只有0.65，比整體平均值（0.6）只高出一點點。而排名最後20％的玩家（也就是最失敗的那些人），他們的「天賦值」平均也有0.55，比整體平均值只低出一點點。

換句話說，成功或失敗與才能幾乎沒有關係！那麼，是什麼決定了這些玩家的命運呢？答案就是運氣！

實驗者發現，最成功的那些玩家，在遊戲中遇到的「幸運事件」遠遠多於「不幸事件」，而最失敗的那些玩家，則是相反。這些隨機發生的事件，對於玩家的資產和排名有著巨大的影響。

更令人驚訝的是，實驗者發現，在這個「人生遊戲」中，社會不公平現象十分嚴重。在遊戲結束時，所有玩家資產的標準差高達300元，也就是說，有些人非常富有，有些人非常貧窮。而且，這種不平等隨著時間越來越嚴重。在第一個回合時，所有玩家資產的標準差只有3元，但到了第40個回合時，就暴增了100倍！

這個實驗顯示了一個殘酷的事實：在一個完全隨機的世界裡，成功只是運氣好，而不公平只會越來越嚴重。

這個實驗有什麼意義？

你可能會覺得，這個實驗太過理想化，並不符合真實的人生。畢竟，真實的人生並不是完全隨機的，而是受到許多因素的影響，例如教育、環境、努力、選擇等。這些因素會影響一個人的才能和運氣，從而影響他們的成功或失敗。

這個觀點沒有錯，但也不能否認，運氣在人生中扮演了一個重要的角色。有時候，一個小小的巧合，就可以改變一個人的命運。例如，你可能因為錯過了一班公車，而錯過了一次重要的面試；或者你可能因為在咖啡廳裡無意間認識了一個人，而找到了一份理想的工作。這些事情都是無法預測和控制的，但卻對你的人生有著深遠的影響。

因此，這個實驗並不是要否定才能和努力的重要性，而是要提醒我們，在評價自己或他人的成功或失敗時，要多一些謙卑和同理心。我們不應該過度自負或自卑，也不應該過度羨慕或嫉妒別人。我們應該認識到，每個人都有自己的優勢和劣勢，也都有自己的幸運和不幸。我們應該感恩自己所擁有的，也應該幫助那些需要幫助的人。

結語：如何讓自己更幸運？

最後，我想給大家一個好消息：雖然運氣是隨機的，但並不是完全無法改變的。事實上，有一些方法可以讓你提高自己的幸運指數，讓你在「人生遊戲」中更有優勢。這些方法包括：

-增加自己的曝光度：多參與各種活動、結交各種人脈、嘗試各種新事物，這樣可以增加你遇到「幸運事件」的機會。 -保持開放和積極的心態：對於每一次的挑戰和機會，都要抱持著好奇和學習的心態，而不是抵抗和恐懼。這樣可以讓你發現更多隱藏在平凡中的「幸運事件」。 -利用自己的才能和努力：當你遇到「幸運事件」時，不要只是停留在表面，而是要深入探索和利用它。用你所學所能來創造更多的價值和影響力，讓你的「幸運事件」變成「幸運循環」。 -分享自己的幸運和感恩：當你獲得了一些好運時，不要吝嗇地藏起來，而是要慷慨地分享給別人。這樣可以讓你建立更好的人際關係，也可以讓你感受到更多的快樂和滿足。同時，也要記得感謝那些幫助過你的人，以及那些給予你機會的事物。

這些方法並不保證你一定會成功，但至少可以讓你在「人生遊戲」中更有趣和有意義。畢竟，人生不是只有成功或失敗，而是一場不斷學習和成長的旅程。希望這篇文章能夠啟發你，讓你在2023年有一個更幸運的人生！

作者：悠緣船帆

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：為什麼比你笨的人卻比你成功？科學家破解成功之謎