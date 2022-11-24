從FTX破產談起...投資難免虧損，如何不傷筋動骨？

前兩個星期，金融投資市場最大咖的新聞，就屬全球最大虛擬貨幣交易所之一的FTX，在11月11日，申請了破產保護了（https://cn.wsj.com/articles/ftx申請破產-ceo辭職-121668214807）。

有媒體報導（https://www.storm.mg/article/4619738?mode=whole），根據破產申請文件顯示，創立於2019年5月、全球用戶超過100萬、市值一度高達320億美元（約新台幣1兆52億元）的FTX公司，其債權人超過10萬名。而年僅30歲、曾被譽為「幣圈之王」的創辦人—班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried），身家也高達160億美元（約新台幣5026億元）。

但就有國外「幣價網站CoinGecko」透過流量工具SimilarWeb，發佈了最新調查：今（2022）年前10月，各國「FTX.com」每月不重複造訪IP顯示，南韓、日本、新加坡因每月平均使用人數超過22萬人，是探訪這個交易所的前3大國家，台灣的每月平均使用人數有15.53萬人，佔「FTX.com」流量3.2%，居全球第7名，落在俄羅斯、德國、士耳其等國家之後（https://finance.ettoday.net/news/2383087?redirect=1）。

該媒體從財政部掌握的台灣投資人手續費繳稅概況顯示，目前國內市場有27家業者，光是2020年申報手續費交易稅的金額，就高達了4.8億多、2021年更成長到12.8億多、2022年1到8月則只有7億多元。

假設以營業稅稅率5%進行推估，2021年官方可掌握的全台加密幣投資交易量，應該有256億元的水準，2022年前8月則超過140億元；由於FTX是全球第2大加密貨幣交易所（市佔率10.8%），光是2022年前8月，在台灣透過FTX平台交易的金額，應該約有15億元以上的水準，2021年全年，則有近26億元之譜；如果再加上海外交易、過往累計交易資料，多數幣圈人士預估全台受害人約有50萬人，爭議金額恐上看百億。

事實上，投資FTX賠錢的，不只是散戶，連法人、大戶也都有「受傷」（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4125891）案例出現。因為媒體引述知情人士透露：新加坡國有投資者淡馬錫國際控股在FTX倒閉前，曾向其投資2億至3億美元，並準備沖減/註銷全部金額；另一位踩雷的紅杉資本也註銷在FTX交易，所押注的2.14億美元全部價值；軟銀集團預計投資損失達約1億美元。

此外，也有媒體綜合外媒報導指出，在11月18日所提交給法院的一份文件內FTX表示，交易所欠前十大債權人約14.5億美元（約新台幣450億），但並未公佈債權人身份。文件顯示，所有人都被列為客戶，其中有10人的索賠額超過10億美元（約新台幣307億）（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4130083）。

打自人類有「投資」行為以來，各種合法或檯面下（非合法）的投資虧損，可以說從未斷絕過。筆者認為，從這次FTX事件給投資人以下的最大教訓（lessons）就是：投資人永遠要記得〈所謂的公司治理，有些時候，根本只是供人參考而已。正由於詐騙隨時存在，不要太相信什麼公司治理或名人加持！不碰不懂的東西！

例如台灣大學區塊鏈聯盟理事長彭少甫在面對媒體採訪時就表示，此一事件無論是對國內外監管機關，或是對投資人都是一個很好的借鏡，首先就是希望國內、外監管機關做到「儲備要確實且必須是好品質的資產」（https://finance.ettoday.net/news/2383375?redirect=1）。

然而，此話說來簡單，卻不能100%打包票保證。因為從這次的FTX事件，到再早之前，中國大陸的瑞幸咖啡財務數字造假，以至於更早的美國安隆案，哪一個不是打了公司治理一記大耳光？

筆者這樣說，並不是說每一家企業的公司治理都有假、毫不可信，而是認為一家公司治理的實際好壞，完全在於領導人個人的道德操守，而不只在於法規、監理或得獎與否。

就例如最近幾天，有一則外電報導指出：被譽為「女版賈伯斯」的矽谷生技公司 Theranos 創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），當初宣稱用一滴血就能檢驗多種疾病，吸引各方投資，最終卻遭華爾街日報（WSJ）記者揭穿騙局，這起刑事詐欺案在上週五（18日）宣判，38歲的霍姆斯遭判刑11年又3個月（https://news.cnyes.com/news/id/5014554?exp=a）。

想當初，深具領導魅力的霍姆斯，很快為公司吸引到多方投資，讓 Theranos 成為估值高達90億美元的矽谷獨角獸，而她本人，也順勢成為全美最年輕的女性億萬富翁。但《華爾街日報（WSJ）》的記者Johon Carreyrou，在2015年以一系列調查報導，揭穿霍姆斯和Theranos的騙局之後，該公司也迅速殞落。

至於爆發在2001年10月的安隆（Enron）醜聞案曝光於2001年10月，最終導致總部位德州休士頓的美國能源公司—安隆破產，並連鎖導致一度貴為全球五大審計會計事務所的安達信（Arthur Andersen）解體。這個醜聞既是美國歷史上最大破產案，也是最大的審計失敗事件（https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/安然丑闻案）。

在FTX申請破產之後，就有媒體分析道：「2008年，中本聰首度對外發表比特幣、區塊鏈，強調的是去中心化、不可竄改。只可惜，這個技術再怎麼好，如果背後的經營者不懂得「公司治理」，依舊枉然」（https://udn.com/news/story/7239/6778384?from=udn-catebreaknews_ch2）。

但，果真是「經營者不懂得公司治理」嗎？答案恐怕是「No」。因為，從金融史上幾個大的企業財務造假事件可以看出：一旦公司最高階層「有心作假」，並且聯合外圍同夥共同行騙，就算是專家也難以認清真假。

因為據媒體引述聯邦破產法院的文件內容，芝加哥律師，曾於2001年清算過Enron公司（美國史上最大公司破產案）的加密貨幣交易所FTX新任執行長瑞伊（John J. Ray）表示，在他40年重整公司經驗裡，從未見過如此失敗的企業控制和財報全然不可信的案例（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4128406）。

看到這裡，也許投資人會心生疑問：專業監理及公司治理並非完全可信，那麼，投資人又該如何「自保」呢？筆者認為，雖然投資虧損無法100%避免，但如果做到以下幾點，也許可以幫助一般大眾在投資虧損時，不致於讓自己的財富「傷筋動骨」到「永無翻身」的地地步。

首先，「分散投資風險」永遠是投資虧損，不致於損失慘重的唯一解方。這是因為，既然投資人永遠不知道投資地雷，會在何時爆發？且風險處處有，又不可能完全避免得了。那麼，投資人該做的不是「乾脆不用管風險」，而是「儘量分散風險」。筆者並不是說每一位投資人，此生都一定會遇到詐騙。只是，如果分散的話，受傷也就不會那麼重！

其次，非境內合法投資標的，真的千萬別隨便碰。因為，它通常隱含著非常高的投資風險。有媒體根據台灣區塊鏈大學聯盟、台灣金融科技協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會、台灣區塊鏈愛好者協會等民間團體，所統計的受害人資料，目前慘賠3萬到155萬的人數佔比超過60%，且「大部分都是年輕人」（https://finance.ettoday.net/news/2383375?redirect=1）。

對此，彭少甫就分析了幣圈、FTX讓年輕投資人，願意砸下大部分身家的原因，有以下三點：

第一，台灣合規交易所都要《民法》20歲才能註冊，但FTX「18歲就可以」，對很多想提前進入投資領域的大一、大二學生來說門檻低，很多學生第一個交易所自然而來都是幣安、FTX等。

第二，可以「錢滾錢」：國外交易所有很多國內交易所「沒有的玩法」，像是可進行放貸、質押、槓桿等操作，能夠錢滾錢，只要交易量夠就可反映市價，自然吸引大批散戶進場。

第三，交易速度快又多元：虛擬貨幣全世界均可使用，境外交易所可迅速兌換成法幣，交易對相當多元，乙太幣換成比特幣就是一個交易對，比特幣換成泰達幣也是一個交易對，反觀我國卻沒有那麼多元。

簡單來說，投資沒有管理及限制，其好處當然是免稅、投資彈性無國界及投資收益無極限。然而，未曾真正了解各種投資風險的年輕人，就好像「小孩玩大車」一樣。當所有身家都在「不熟悉性能的車子（投資標的）」之上，而又無法握穩（風險來臨）」之際，真能讓自己的家產「全身而退」嗎？

最後，各種創新的投資標的，不是絕對不能碰，而是要將每一期的獲利「先落袋為安」後，再以原本金（非指「所有投資資金」）繼續投資，且切忌不能槓桿操作。

例如前幾天，就有不少媒體在轉述一名28歲未婚女網友，在臉書社團「當沖勒戒所」的po文，分享FTX倒閉對她家的影響（https://ctee.com.tw/news/global/758042.html）。她表示：「在幾個月前接觸到FTX交易所，我本身不買賣虛擬貨幣的，但裡面有個吸引我投資的項目就是10,000美以內5%活存，10,000美以上8%活存。優於銀行的利率，馬上放了1萬美元進去存著。一開始自己的爸媽還說：『那個老鼠會啦，之後錢拿不回來』，結果過了半年，真的幸運的有領到錢，於是又再度跟爸媽分享這個資訊。這次爸媽覺得FTX很可信，就把房子拿去貸款1200萬，全都投進FTX想賺利息，怎料卻迎來FTX倒閉的消息，1200萬直接蒸發，無法取出。爸爸甚至氣到高血壓，現在住院中」…以這個個案為例，假設她不是借錢投資，且每次獲利都有「落袋為安」，也許損失金額，就不會如此慘重了。

事實上，就算是被稱為股神的巴菲特，都不可能投資次次精準、沒有虧損。所以筆者認為，投資理財大眾若能用對方法，就算投資過程中，遇到虧損的逆風襲擊，也不致於讓自己落入「永無翻身」之境。