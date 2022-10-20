股市跌到心驚驚！現在是投資債券的好時機嗎？

前幾期專欄文章（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6477347）中，筆者曾經介紹了近期，幾家銀行推出的「5年到期美元計價AAA投資等級公司債」，值得想要獲取短期穩定現金流投資人參考。

而在前一期（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6666417）專欄中，筆者也特別建議投資人「假設要短期投資，勢必要進行股債配置。因為在股市短期下跌時，投資人還能藉由債券收益，提供定期而穩定的現金流」。

之後，就有讀者寫信問筆者有關債券投資的相關問題。這位讀者最想確定的是：在股市及債市都跌得七葷八素之際，跌幅不見得比股票少的債券，真的會是好的投資標的嗎？

因為，最近有關美國投資等級公司債的「負面」新聞不算少。舉例來說，在金融市場大幅震盪之際，美國投資等級債的信用利差，也不過小幅上升而已，而上一波2020年新冠疫情時，曾來到近4%；2008、2009年金融海嘯時，更衝破6%（請見下圖一），那就更別提外媒外媒引述華爾街交易員的說法表示（https://news.cnyes.com/news/id/4977481），由於英國公債殖利率飆升，引發追繳保證金要求，並迫使基金經理人拋售美國優質投資級公司債。

圖一、近22年美國投資等級債利差走勢：

資料來源:Bloomberg（利差走勢採用彭博巴克萊美國投資等級公司債利差指數LUACOAS Index

且有媒體報導美銀引述EPFR的統計顯示，過去一周三大主要債市續呈淨流出狀態，包括投資級債、非投資級債及新興市場債分別淨流出63億、12.2億及23.1億美元（https://udn.com/news/story/7238/6694440?from=udn-catelistnews_ch2）。

所以，他想知道：如果現階段真的值得投資債券，又應該選哪一種標的呢？為此，筆者詢問了推出相關商品金融機構的看法，並且綜合回覆如下：

首先，現在是投資債券的好時機嗎？對此，筆者認為答案絕對「Yes」。理由之一，正是「投資資產配置中，絕對少不掉股債比」。因為，股債比的資產配置，可以讓投資人的波動風險降低。

而從國泰投信所提供的數據（下圖二）可以看出，儘管今年投資等級債券的波動率，也受到股、債市場大跌的影響而提高。但整體而言，仍舊比全世界或新興市場股市要來得低。

圖二、今年股、債雙跌，但債券波動率遠低於股市：

理由二則是「債券至少能在市場收益不佳時，提供穩定的現金流收入」。 一位金融市場資深人士的回答是：「如果是為了賺債券的價差，應該還不算是好時機。但如果是要固定領利息，現在算是甜蜜的買點吧」。

至於另一位金融業人士則表示，以中期債券為例，投資人可以視自己的需求，購買後如果見有不錯的價差，仍然可在債券到期前賣出及獲利；如果只想領取固定現金流，也可以持有至債券到期。當發行公司未出現違約時，投資人能夠得到100%投資單位的返還。

其次，債券若可投資，那，「該買哪一種債券」？ 事實上，不論是從「資產的股債比配置」，或是「獲取穩定現金流」的角度購買債券，筆者認為投資人必須首重發債機構的債信等級。也就是說，能兼顧「信評佳」及「債息高」的高投資等級企業債券，將會是投資人的首選。

而且，由於預估美元仍會維持強勢一段時間，再加上美國企業在全世界的極高競爭力（根據國泰投信整理的資料，美國企業在「金融」、「醫藥」、「科技」及「影是娛樂」產業，都具有領頭羊的地位）。所以，高投資等級美國企業公司債，又將優於其他非美元計價，或是非美企業的公司債。

即將發行的「國泰優質債券基金（https://www.cathaysite.com.tw/proj/CathayUSPremiumBondFund/）」經理人鄭易芸，就以蘋果公司為例指出，其債券的信評是Aaa，幾乎已經等同於美國公債的評級（穆迪為Aaa、惠譽為AAA），且其每股盈餘（EPS）及債券收益率都不斷創新高（下圖三）。

圖三、蘋果公司的歷年EPS及債券收益率走勢：

另外，根據國泰投信採用彭博巴克萊美國投資等級公司債指數進行回測，自1974年以來，美國投資等級債指數歷年平均報酬率，都有8%的水準。且在過去FED升息循環下，美國投資等級債的年化報酬率，也都還有2.97%~5.17%（請見下圖四）。

圖四、FED升息循環下，美國投資等級債年化報酬率（%）：

資料來源：Bloomberg，資料期間：2000/10~2022/08，採月資料統計，年化平均計算：升息期間：2004/06~2006/06的利率，由1%至5.25%、2015/12~2019/06的利率，由0.25%至2.5%；美國聯邦基準利率是指FDTR Index、美國投資等級債是指「彭博巴克萊美國投資等級公司債指數

且更重要的是：目前各界都預期明（2023）年美國經濟景氣，勢必會因為升息而開始下滑，只是沒有人知道，下滑的速度是快或慢？鄭易芸認為，如果是大幅下滑，肯定會受影響的是非投資等級債。

目前，非投資等級債的殖利率，已經來到6%，她預期2023年非投資等級債會遇到更大的風險更大，市場也可能因此而翻轉。「所以，債券首選標的，自然應該以投資等級為優先」，鄭易芸說。

不過，業者目前看好的債券天期，仍有兩極化的看法。以國泰投信為例，在即將發行的「國泰優質債券基金」初期基金模擬配置上，是以「5年以下（共35.36%）」及「10年期以上（27.14%）」佔最多，「5-7年期」則只佔21.58%，相對較低。

至於另一位不具名的業者，則偏向看好5年期的標的。他認為中天期的債券，較能兼顧不錯的持有至到期的年化收益水準，以及較低的利率風險；如果是太長天期的債券，則會面臨比較大的價格波動風險。

既然專家看法不一致，投資人該如何選擇呢？筆者的看法是：由於FED還有可能繼續升息，所以至少長天期債券會受到的影響最大，投資人恐怕需要刻意避開。

而在以上「優先選擇優質美國企業公司債」的大前提確認之後，投資人如果要買優質投資等級債，個人優先建議可以直接買風險最低、最穩當的優質高投資等級企業債（例如像蘋果，或微軟公司的評級都有AAA）。理由很簡單，其債券的違約率幾乎為零（請見下圖五），且殖利率在市場上來說，也頗具競爭力。

圖五、債券歷史年度違約率（%）：

不過，在筆者詢問了銷售的銀行後發現：美元計價的優質（高投資等級）企業公司債購買金額門檻，最低雖可到1萬美元（約30多萬元台幣），但仍需視各金融通路狀況而定。

也就是說，如果民眾想要把債券投資，納入資產配置之中，恐怕還得具有一定的「資本」才行。這時，小散戶唯一可以參與債券投資的標的，就只有透過債券型基金這個管道了。

然而，值得投資人注意的是：目前市場上與「投資等級債」相關的基金，其一籃子組合標的、計價幣別及投資門檻都不盡相同。投資人在實際「下手」之前，最好仔細了解其資產配置情形才是。