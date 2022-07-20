富者恆富，貧者恆貧？人過中年一定要知道的4種富習慣！

說到存錢，對你來說，是不是一件很困難的事情？你是否也一直感到納悶：有錢人愈來愈有錢，而窮人則是愈來愈窮？其實這個問題在小花平台理財專欄《聰明理財》一直都有與讀者互動探討，從中可以得到一個結論：有錢人身上擁有一些普遍的好習慣，而這些習慣窮人卻是很少具備。以下整理人過了中年愈來愈有錢，不論是心靈或是物質上的富足，主要是因為他們每天都在做這4種富習慣：

富習慣1、一定要存錢，告別「精緻窮」！

就像國內知名理財主持人夏韻芬曾經提出質疑：「年輕人沒有存到20萬元，憑什麼買iPhone手機？」也有專家指出，其實iPhone已經不只是手機而已，而是與LV、Gucci等精品差不多等級的時尚品牌，「尤其年輕人更需要做的應該是存錢、存錢、存錢！」

小花平台保險顧問提醒，如果你抵擋不了物質的誘惑、很輕易地就棄械投降，那麼很可能出現衝動購物、過度消費的情況，不僅淪為月光族甚至是卡奴、欠下一堆怎麼也償還不了的卡債……；以下小花平台保險顧問舉例建議，如果總覺得自己存不了錢，不妨從現在開始試著做做看以下這3個存錢小撇步，說不定輕鬆讓你告別月光族、精緻窮：

小撇步1、從每天「記帳」開始，不再嚷嚷喊沒錢！ 小撇步2、盡量每天開伙自己煮，可以省下不少錢！ 小撇步3、設定每月收入、支出及追求的儲蓄目標！

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富習慣2、習慣列出購物清單並學會延遲滿足！

在《不消費的一年：購物狂的重生之旅，擁有越少，得到更多》（The Year of Less）一書開宗明義就說：「一年不消費，人生會發生什麼事？答案是：多出50萬元、減重13公斤、出了1本書，以及找回快樂的自己。」該書作者凱特．弗蘭德斯（Cait Flanders）親身經歷為期1年的「不消費實驗」，改變了個人既有的消費習慣，從原本是購物上癮的月光族到1年可以省下50萬元、減重13公斤、出了1本書，同時也找回快樂的自己。

那麼，要如何開始這個「不消費實驗」？以下凱特．弗蘭德斯提出6個步驟強調，最重要的還是要持之以恆，才能用最快的速度達成目標：

步驟1、力行家事斷（斷絕）、捨（捨棄）、離（脫離）！ 步驟2、詳細地條列出日常物品明細，以防重複再購買！ 步驟3、清楚列出必需品、非必需品及可購買項目，一目瞭然！ 步驟4、為防「盲目」消費，取消訂閱商店優惠電子報！ 步驟5、設定消費「限制」的存款帳戶，提醒自己不要亂花錢！ 步驟6、公告周知、廣為宣傳，要有人出來阻止你胡亂買東西！

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富習慣3、理智購物，買東西買對不買貴！

每每到了百貨公司周年慶，你是不是為了達到滿額贈品的條件而進行更多消費？小心，你可能已經陷入消費陷阱，這絕對是你我都容易犯的理財大忌！小花平台保險顧問建議，買東西不以價格為主要參考，「雖說一分錢一分貨，但是絕大多數人在意的還是CP值好不好。」因此，不論東西價格高低，適合自己的就是最好的。

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