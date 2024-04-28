醫院等地仍設限 口罩令下月擬全面解禁

面對新冠疫情台灣快速戴上口罩防範傳染病擴散，隨著中央流行疫情指揮中心解散，目前口罩令仍要求國人進入醫療院所、長照機構等區域時，需強制配戴口罩，而最後這一道限制，衛福部疾管署指出，將於五月初召開專家會討論全面解除，最快五月中下旬上路。

去年八月十五日起口罩令鬆綁，但仍在醫院、診所、一般護理之家以及老人福利機構如長照機構、安養機構等，規定應全程戴口罩，其餘空間為民眾自主決定。

衛福部傳染病防治諮詢會新冠防治組三月中旬曾開會決議，將研議廢除口罩令後，建立民眾進入醫療與老人福利等場所的佩戴口罩新常態，並檢視現行醫療機構感染管制措施指引的戴口罩規範，規畫在適當時機討論廢除此公告的提案。

疾管署原本預計四月底召開專家會議，由於與會專家時程等因素，預計改至五月初舉行。疾管署副署長曾淑慧表示，如果會中有共識將廢除，將循行政程序報請衛福部長同意，最快五月中下旬宣布解除限制。

曾淑慧提醒，民眾如發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出、出沒人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場合、與年長者或免疫低下者密切接觸、出入醫事機構，如藥局、醫事檢驗所等高感染風險場所，仍建議戴口罩。