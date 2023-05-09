他線上報稅遭被「登出六次」超崩潰 網曝一招：3分鐘完成申報

報稅季節到了，今年國稅局網站除了提供離線報稅以外，也提供了行動電話認證、健保卡＋註冊密碼、自然人憑證、戶口名簿戶號、行動自然人憑證、電子憑證線上申報等方式，讓申報者輕鬆報稅。不過有網友稱，他在報稅過程中，因為不明原因，而被系統強制六次，讓他直言「乾脆提示請用手機申報。」

有網友在Dcard以「千萬不要用電腦網頁版報稅！極爛」為題抱怨，他使用網頁版報稅過程中，總共被強制登出六次，不僅還沒完成報稅，還浪費一個小時，最後還是使用手機報稅申報完成，讓他直言「乾脆提示請用手機申報。」

原PO表示，他使用edge瀏覽器報稅，要存擋時跳出頁面而直接被強制登出；第二次開啟分頁查詢不懂的詞彙後按「下一步」又被登出；第三次網頁跳出配偶所得證明說明，按了確定之後又再次被登出；第四次則使用speed running申報模式，填寫銀行帳戶時仍然被登出，第五次則是在填意見回饋時被登出。

後來他決定用chrome瀏覽器來申報，仍然遭到被強制登出的結果。就這樣前前後後共被登出六次，報稅不僅沒成功，還浪費了一個小時，讓他直呼：「乾脆提示請用手機申報。」

貼文一出，就有網友留言表示，他自己15分鐘不到也被登出了四次，表示原PO「並不孤單」；也有人表示，他每年都會遇到這樣的狀況，不管電腦系統是windows、mac，只要打開注意事項、輸入資料都會被登出，即使存檔也一樣，前幾日也因為到了意見調查，寫完後也直接被系統登出，研判可能是網站相容性不夠高。

有人指出，原PO應該是少數個案，表示申報了好幾年都約在五分鐘左右完成，沒有遇到原PO的問題。也有人說，可能是cookie權限問題，記得報稅時要清除cookie，或者不要使用知名度低的瀏覽器申報。不過網友們仍表示，使用手機報稅繳費方便多了，只要約三分鐘就報稅成功。