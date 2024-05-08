她分享好市多「隱藏好物」當免費鞋櫃 網驚阻止：「嘎爪」超愛

會員制的美式連鎖賣場好市多(Costco)商品眾多、物美價廉，深受台灣人喜歡。日前有一名女網友發文分享，她指出好市多有一項「隱藏好物」，可以拿來當鞋櫃，環保又免花錢，可遇不可求。貼文一出，卻意外掀起網路正反論戰，網友紛紛驚呼：「蟑螂愛紙箱」。

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，她表示，好市多的自有品牌「科克蘭鮮奶」是許多人必買商品之一，家裡鞋櫃不夠放，這款牛奶紙箱讓她省下買鞋櫃的錢，而且環保再利用，自認「好棒棒！」。從照片中可見，她將數個牛奶紙箱疊起來當做鞋櫃使用，看起來非常整潔。

照片一出，迅速引起熱烈討論，有許多網友反駁原PO觀點「紙箱是最髒，餐飲業路過」、「紙箱會藏蟑螂」、「蟑螂很愛在紙箱下蛋」、「蟑螂的閩南語『嘎爪』，就是『咬紙』」、「用紙箱會生蟑螂小蟲，鞋子也易染塵發霉」、「衣魚、蟑螂的最愛，拿回來最好要先消毒保持乾燥，不然你把外面的蟲蟲帶回來，整組壞光光」。