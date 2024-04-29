價差2倍！這款高梁「一開賣秒搶光」 內行曝：70年內只出現2次

金門高粱是台灣受歡迎的酒之一，不少外國人來台灣時也會買來喝。一名網友在超商群組看到有賣「金門高粱人蔘版」，於是馬上就去超商機台搶購，沒想到一開賣就被搶光了，剛好看到架上有一般的金門高粱價錢才500多元，跟剛剛搶購差了快2倍，於是想問問兩瓶酒的差別，引發熱議。

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文，前幾天爸爸在超商群組看到在賣金門高粱人蔘版，馬上從客廳沙發上跳起來，並叫原po去超商幫忙搶，結果一開賣剛要下單時，就馬上被搶光了。他在超商晃晃發現架上有一般的金門高粱價格才500多，人蔘版的則是一瓶1080元，比一般的貴快2倍，於是他好奇，「不都是金門高粱嗎？是差在哪？」

網友紛紛表示，「釀酒的年份不同味道也不同，跟紅酒差不多，不過現在高粱酒都會老酒摻新酒，不然那夠台灣酒鬼喝」、「號稱喝得出人蔘味，但要喝了才知道，86年那一批現在至少一瓶6000，我這二瓶建國百年的，聽說有葡萄味，不過沒開喝一切只是聽說」、「應該是特別款吧」、「就跟紅酒一樣啊，有大賣場兩百塊一瓶，也有破千破萬的」、「這款很強！搶到要保存好，可以增值」、「居然有這麼搶手的高梁！」、「我那天也沒有搶到…」、「預購開放1分鐘即秒殺」、「我之前有搶到這罐，結果被我爸搶走了」。

有內行網友則表示，重點在於「人蔘」這兩字，金門高粱三大風味是「人蔘」、「葡萄」、「泡泡膠」，其中人蔘味又最稀有，70年歷史只出現過2次，一次是民國86年，一次是民國91年，這兩個時間點的酒，都在好幾年後被發現有人蔘味。行情直接漲到一般金門高粱的好幾倍(甚至有到破萬)，再加上這種味道沒辦法人工去複製，金門酒廠自己釀酒70年都不知道怎麼重現，「所以每一次出現都會被收藏高粱的人直接搶光」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康