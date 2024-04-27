全聯特價1款冷凍小吃 她狂掃一整籃回家！老饕大推：Q彈美味

全聯福利中心常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。近日，一名網友發現全聯冷凍櫃的「寶斗肉圓」有第2件5折的優惠，大讚這款肉圓Q彈又好吃，電鍋蒸或氣炸都很推。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，最近發現全聯冷凍「寶斗肉圓」正在特價，一包有8顆，原價89元，現在第2件5折，平均1包只要67元。她趁特價趕緊入手一整籃回家囤，大讚肉圓皮很Q彈，用電鍋蒸或氣炸都好吃。

一名網友指出，全聯正在特價「寶斗肉圓」，趕緊入手一整籃回家囤，大讚肉圓皮很Q彈，用電鍋蒸或氣炸都好吃。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，不少網友同樣讚許這款肉圓好吃，紛紛表示「特價時很可以買 以冷凍食品來說不錯吃」、「這個好吃，偶爾會買」、「是我的菜！覺得好吃，但似乎不再有買一送一了」、「這個好吃，我只有特價才會買」、「當它是水晶餃，煮火鍋、湯、泡麵，加進去煮，好吃又大顆！」、「還不錯吃，我也都特價買」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「前一陣子爆紅過，個人吃起來感覺像大顆的水晶餃」、「買過一次2包99元的時候，漲了不少所以不會想再買，說穿了就是大顆的水晶餃，跟真正的肉圓差多了，不難吃但也沒特別驚艷」、「覺得普通」、「不好吃，結案」、「老實說，醬汁佔肉丸靈魂的一半，跟蚵仔煎一樣」。