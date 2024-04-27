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好市多美牛竟有「台日差異」！一票網友諷刺：像在開盲盒

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多常販售許多生鮮食品，受到不少台灣人喜愛。示意圖，美聯社
美式賣場好市多常販售許多生鮮食品，受到不少台灣人喜愛。示意圖，美聯社

美式賣場好市多常販售許多生鮮食品，受到不少台灣人喜愛。不過，近日一名網友發現，日本好市多會將牛肉的邊角料「另外販售」，反觀台灣好市多卻是把邊角料放在底部，每次買都像在「開盲盒」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，同樣都是好市多，為何日本可以將牛肉的邊角料「另外裝盒」便宜賣，台灣的好市多卻要像開盲盒一樣，藏在下面賣？

一名網友好奇，為何日本可以將牛肉的邊角料「另外裝盒」便宜賣，台灣的好市多卻要像開盲盒一樣，藏在下面賣？圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友好奇，為何日本可以將牛肉的邊角料「另外裝盒」便宜賣，台灣的好市多卻要像開盲盒一樣，藏在下面賣？圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，不少網友諷刺「不然你以為全球最賺錢的分店為什麼在台灣」、「因為台灣有自己的玩法」、「台灣爛肉都藏在標籤下」、「我10次有9次都會遇到切邊肉藏在底下的」、「應該只有台灣的好市多有盲盒呀」、「因為台灣好市多有護衛隊有慣店家的奴才」、「這兩年好市多品質真的跌到谷底…退卡的人夠多好市多才可能改變，不然只會繼續試探台灣卡友的下限」。

此外，也有不少好市多會員分析原因，紛紛表示「在台灣沒有這樣處理就已經賣得很好，在別的國家沒這樣賣，退貨率極高」、「日本對國產牛很自豪，美牛相對不是最優選，再擺爛就沒市場了」、「如果你當地就沒啥很強大的畜牧業，沒啥可直接競爭的商品，他賣你這樣你也沒輒」、「因為台灣退貨率低，廠商覺得敢這樣搞盲盒」、「你去看日本超市裡面，肉類比台灣便宜，如果日本好市多不這樣賣，一定會賣不掉」。

台灣人 好市多 日本 生鮮 美牛

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