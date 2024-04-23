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比嬰兒車實用！他推薦好市多好物掀論戰 網吐槽「這類愛好者」可買

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自今購百科
圖擷自今購百科

美式賣場好市多Costco）商品眾多，物美價廉。日前有一名網友發文分享，他推薦一款折疊式推車，說它比嬰兒車還實用。貼文一出，引發網友熱議，意外掀起網路正反論戰。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示「據說這款推車比嬰兒車還實用，性價比高，不管是帶小屁孩、放東西皆可一次滿足。」根據《今購百科》資訊，這款折疊式推車可載重量可達45公斤，不需組裝，折疊容易，把手附有鎖定裝置，大車輪設計可輕鬆載運。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「好用到爆啊，秒收折也沒很佔位」、「客貨兩用車」、「很好用，去海邊都帶這台」、「超好用，機場直接托運到德國去，載兩個小孩又可以放一些東西，國外路平更好拉」、「飯店進退房也超方便、全家人的行李一次上車」、「我家雙胞胎也是坐這台」、「買了不後悔的實用品」。

不過，也有不少使用過的網友回應「但是覺得好重，用過二次就沒再拿出來」、「有夠重，喜歡健身的爸爸媽媽可以買」、「這當嬰兒車超難推，最後還是換回嬰兒車推小孩」。

對於批評，有人緩頰表示「這種車要用拉的」、「用拉的啦！誰會用推的，推的根本無法控制方向」、「這載東西比載小孩多，常用適合，不常用佔地方，整體來說不實用，原因是小孩不愛坐，載重你拖也累，但因人而異」。

Costco 好市多 嬰兒車 推車

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