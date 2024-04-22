好市多電蚊拍電力強？蚊子被電爆無全屍 網提這種款才有效

夏天到蚊蟲開始蠢蠢欲動起來，一不小心就會留下蚊蟲叮咬的紀念品，這時電蚊拍或是捕蚊燈就成為最好的捕蚊護法。有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」留言說，在好市多買的電蚊拍回家試用後，沒有廣告中的效果，讓他十分困惑，想問問其他人，真的有「蚊子被電到死無全屍嗎？」

原po文中表示，前幾天在好市多買了許多會員推薦的電蚊拍，回家試用後，沒有廣告中的效果，「說什麼蚊子被電到會死無全屍」，他電了之後，蚊子還是整隻好好的啊，他不禁要問「我被廠商騙了嗎？」

貼文引起網友熱烈討論，並分享不同的使用經驗，「廣告誇大了呀」、「很多只是電暈，一下子又起飛」、「電好幾次，啪啪啪直到你聞到冒煙味」。有網友點出關鍵，原PO買的電蚊拍是「電池款」而非「充電款」，「前天剛買充電款，電爆」、「有次被咬大拇指和嘴唇，氣到去外面買這款的充電款，蚊子被電到霹靂啪啦必死無疑，有次真的無全屍」、「要買一支299元充電版的，真的好用。家裏大人、小孩都期待傍晚的時候，可以去大展身手」、「你買錯了，要買充電版，蚊子真的會死無全屍」、「我是買充電版的，大概兩秒，就真的完全找不到蚊子存在過的痕跡了」。也有人說，「改成裝一顆14500鋰電池，另一顆用佔位筒，保證電起來霹靂啪啦」、「我有看過加強電流的爆發力」。

也有人建議不要電爆蚊子，「其實電爆沒有比較好，因為高溫爆炸的蚊子屍體通常水分也是蒸發了，這樣導致空氣中會飛散微小屍體碎片。除了自己吸進去很噁心外，也是室內塵蟎的食物來源」，更有人抱怨說，「帶去露營電一晚上就壞了，我以為是拋棄式的」。