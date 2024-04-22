快訊

嘉義市傳虛擬貨幣強盜案 被害人遭搶2百萬重傷送醫不治

晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

好市多這款「長壽商品」好評不斷 老饕狂回購：味道像拉麵店現煮

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多一款日本拉麵好評不斷，網友誇讚味道「接近在拉麵店現煮的」。好市多示意圖。美聯社
好市多一款日本拉麵好評不斷，網友誇讚味道「接近在拉麵店現煮的」。好市多示意圖。美聯社

好市多販售許多料理包，只要照步驟加入調理包進行料理，便能迅速吃上一餐。有網友日前在好市多發現一款日本拉麵，好奇發文詢問網友好不好吃。對此，不少網友皆誇讚，這款拉麵湯頭濃、麵軟Q，已回購多次，是好市多的長壽商品，更直呼「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」。

一名網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在好市多看到一款含有九州博多、熊本、鹿兒島3種地方、不同口味的豚骨拉麵，總共有8袋裝，一箱539元，他好奇詢問網友這款拉麵味道如何。

貼文一出，不少老饕分享食用心得，認為好吃又方便烹煮，「湯很濃，要加一些蔬菜、蔥一起煮，稀釋再吃比較好，麵量有點大，一包兩人份可以好幾個人吃」、「味道跟拉麵店的差不多，麵條是正常水準，方便還不錯吃，已陸續購入7、8組了」、「好吃，長壽商品」、「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」、「湯濃、麵Q，是可以回購的商品」、「這個ok，而且0技術，隨便煮都ok」。

不過也有網友認為，這款拉麵味道較鹹，「會鹹，建議調味包粉不要全放」、「我不敢用建議水量會很鹹，大部分都用到2倍的水量」。此外，也有網友提醒，「圖片僅供參考，你不要真以為內容物有肉、有蛋，看清楚『調理參考』」、「依說明，水滾後麵煮2分鐘就好、不然麵會偏爛喔」。

而《DailyView網路溫度計》曾盤點過5大好市多人氣拉麵，這款丸太九州拉麵當時奪得人氣排行第二名，此外還有韓國的辛拉麵、金螃蟹海鮮風味拉麵、台灣五木拉麵、十樂豚骨拉麵也是擄獲網友芳心的人氣品項。

好市多 拉麵

延伸閱讀

全聯1美食她回購超過10次！老饕大讚：必買商品

好市多這飲品「每喝必拉」？內行人透露：比早餐店大冰奶還有效

好市多推「神級草莓新品」！吸引近萬甜點控狂讚：看起來超誘人

店員也搶購！全聯「8元美食」掀熱議 網曝美味秘訣：超好吃

相關新聞

好市多這款「長壽商品」好評不斷 老饕狂回購：味道像拉麵店現煮

好市多販售許多料理包，只要照步驟加入調理包進行料理，便能迅速吃上一餐。有網友日前在好市多發現一款日本拉麵，好奇發文詢問網友好不好吃。對此，不少網友皆誇讚，這款拉麵湯頭濃、麵軟Q，已回購多次，是好市多的長壽商品，更直呼「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」。

店員也搶購！全聯「8元美食」掀熱議 網曝美味秘訣：超好吃

全聯商品琳瑯滿目，受到不少民眾喜愛。近日，全聯一款「奶油餐包」掀起民眾搶購，上架2個月便廣受好評，許多網友也紛紛在臉書社團內分享試吃心得。

好市多推「神級草莓新品」！吸引近萬甜點控狂讚：看起來超誘人

好市多近日開始販售國外超人氣草莓甜點。一名網友發文分享，好市多近期上架了新產品「冷凍巧克力裹草莓」，瞬間在留言區引發熱議，有網友分享，他曾在澳洲吃過，草莓的酸味搭配牛奶巧克力的甜味，正好完美平衡，讓不少網友皆直呼「好想吃！」

好市多這飲品「每喝必拉」？內行人透露：比早餐店大冰奶還有效

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近日分享好市多一款好物「綠色綜合果蔬汁」，說自己每喝必拉，排便超順暢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯1美食她回購超過10次！老饕大讚：必買商品

全聯福利中心經常寄出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友發現全聯上架一款「油雞胸」，吃起來完全不柴，一盒售價129元，至今已回購超過10次。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

好市多1美食多種吃法CP值高 網讚：牙口不好長輩也會喜歡

好市多推出不少熟食，近日一名網友分享，十分推薦「德國豬腳」，放進電鍋蒸完，連牙口不好的長輩，都能輕鬆品嚐豬腳的美味，讓他大讚CP值超高。貼文一出，許多德國豬腳愛好者也紛紛推薦其他吃法，更有人透露可以將豬骨拿去「熬湯」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。