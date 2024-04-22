好市多這款「長壽商品」好評不斷 老饕狂回購：味道像拉麵店現煮

好市多販售許多料理包，只要照步驟加入調理包進行料理，便能迅速吃上一餐。有網友日前在好市多發現一款日本拉麵，好奇發文詢問網友好不好吃。對此，不少網友皆誇讚，這款拉麵湯頭濃、麵軟Q，已回購多次，是好市多的長壽商品，更直呼「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」。

一名網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在好市多看到一款含有九州博多、熊本、鹿兒島3種地方、不同口味的豚骨拉麵，總共有8袋裝，一箱539元，他好奇詢問網友這款拉麵味道如何。

貼文一出，不少老饕分享食用心得，認為好吃又方便烹煮，「湯很濃，要加一些蔬菜、蔥一起煮，稀釋再吃比較好，麵量有點大，一包兩人份可以好幾個人吃」、「味道跟拉麵店的差不多，麵條是正常水準，方便還不錯吃，已陸續購入7、8組了」、「好吃，長壽商品」、「湯頭跟麵條很接近在拉麵店現煮的」、「湯濃、麵Q，是可以回購的商品」、「這個ok，而且0技術，隨便煮都ok」。

不過也有網友認為，這款拉麵味道較鹹，「會鹹，建議調味包粉不要全放」、「我不敢用建議水量會很鹹，大部分都用到2倍的水量」。此外，也有網友提醒，「圖片僅供參考，你不要真以為內容物有肉、有蛋，看清楚『調理參考』」、「依說明，水滾後麵煮2分鐘就好、不然麵會偏爛喔」。

而《DailyView網路溫度計》曾盤點過5大好市多人氣拉麵，這款丸太九州拉麵當時奪得人氣排行第二名，此外還有韓國的辛拉麵、金螃蟹海鮮風味拉麵、台灣五木拉麵、十樂豚骨拉麵也是擄獲網友芳心的人氣品項。