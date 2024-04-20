好市多推「神級草莓新品」！吸引近萬甜點控狂讚：看起來超誘人

好市多近日開始販售國外超人氣草莓甜點。一名網友發文分享，好市多近期上架了新產品「冷凍巧克力裹草莓」，瞬間在留言區引發熱議，有網友分享，他曾在澳洲吃過，草莓的酸味搭配牛奶巧克力的甜味，正好完美平衡，讓不少網友皆直呼「好想吃！」

美食部落客「Fuji吃貨玩樂無限公司」在IG上分享好市多新品「冷凍巧克力裹草莓」，一包600公克，售價379元，酸甜草莓搭上巧克力，看上去相當誘人，貼文發布至今已吸引超過9千人按讚。

不少甜點控狂刷留言，「看起來很誘人」、「好想吃喔」、「吃過真的很讚」、「草莓超誘人，看到就直接買了」、「看起來很好吃」、「求評價」、「感覺很厲害」、「不錯，可以買」、「好想吃這個喔」。

此外，也有網友分享，以前曾在澳洲買過類似的產品，草莓的酸味恰好能跟外頭裹著的牛奶巧克力甜味中和，他認為相當好吃，之前還曾當作伴手禮從國外買回來送給朋友。