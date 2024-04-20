好市多這飲品「每喝必拉」？內行人透露：比早餐店大冰奶還有效

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近日分享好市多一款好物「綠色綜合果蔬汁」，說自己每喝必拉，排便超順暢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己經常買好市多的「綠色綜合果蔬汁」，雖然好喝，但每次喝都一定會拉肚子，好奇大家是否有類似的情況？

一名網友分享，每次喝完好市多的「綠色綜合果蔬汁」，都會去拉肚子，排便超順暢。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，不少網友也有相同經驗，紛紛表示「會！這個比益生菌還有效，而且是肚子不痛的那種舒暢感」、「拉的舒服，重點是飲料不難喝沒草味」、「這個就是用來清腸胃的」、「喝完滿順暢的，但沒有狂拉肚子」、「比早餐店大冰奶還有效」。

不過，有部分網友認為，如果每次都拉肚子，建議不要再回購，紛紛指出「如果每次喝都會拉肚子，可能是對裡面某些成分過敏」、「如果是每次都拉，表示你不適合這個」、「這罐清腸胃，胃冷的人，不要空腹喝」、「拉個一兩次ok，但如果幾天都拉就不太ok喔，只能建議避開」、「通便跟腹瀉完全兩回事。不要把身體搞壞了再後悔莫及」。